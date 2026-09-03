Tutti i vincitori della nona Gara di Pedalò
Gilardoni e Capra conquistano la vittoria assoluta, spazio anche alla prima sfida sulle waterbike vinta da Michele Nasi.
Gilardoni e Capra conquistano la vittoria assoluta, spazio anche alla prima sfida sulle waterbike vinta da Michele Nasi.
LUGANO - La nona edizione della Gara di Pedalò a Lugano porta la firma di Valeria Gilardoni e Daniele Capra. La coppia si è aggiudicata la competizione dello scorso sabato con un tempo di 9 minuti e 6 secondi, al termine di una giornata che ha visto Paola Calignano e Ivan Negrato far segnare il miglior tempo nelle batterie.
Nella Categoria 1 la vittoria è andata a Saskia Fischer e Tim Julian Schmierer, davanti a Rebecca Scagnolari e Michele Farsi, secondi, e a Fabiola Gaggini e Mattia Luraschi, terzi.
Nella Categoria 2 si sono invece classificati per primi Valentina Schär e Sileno Maffezzini, Lucia e Patrick Luraschi come secondi, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti Elisa Luraschi e Alessandro Cristofani.
In Categoria 3, alle spalle dei vincitori assoluti Gilardoni e Capra, hanno chiuso al secondo posto Paola Calignano e Ivan Negrato, mentre al terzo posto Moira e Luca Milani.
Lo spostamento della partenza a Rivetta Tell ha contribuito ad avvicinare la competizione agli spettatori, offrendo la possibilità di fermarsi lungo il percorso e fare il tifo per gli equipaggi.
Tra una batteria e l'altra, inoltre, il pubblico ha potuto mettersi alla prova in mini gare a cronometro sulle waterbike. Diversi partecipanti si sono alternati nel tentativo di far segnare il miglior tempo della giornata. Ad aggiudicarsi la prima sfida ufficiale sulle waterbike è stato Michele Nasi, che ha completato la prova in 1 minuto, 8 secondi e 64 centesimi.