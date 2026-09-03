Tutti i vincitori della nona Gara di Pedalò

Nella Categoria 2 si sono invece classificati per primi Valentina Schär e Sileno Maffezzini, Lucia e Patrick Luraschi come secondi, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti Elisa Luraschi e Alessandro Cristofani.

In Categoria 3, alle spalle dei vincitori assoluti Gilardoni e Capra, hanno chiuso al secondo posto Paola Calignano e Ivan Negrato, mentre al terzo posto Moira e Luca Milani.