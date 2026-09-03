Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino

«Non si registrano intrusioni nei sistemi informatici cantonali», ha spiegato questa mattina il Dipartimento delle istituzioni in una nota. «I dati interessati non comprendono quelli dei detentori che hanno richiesto di non rendere pubbliche le proprie informazioni. La Sezione della circolazione è in contatto con gli altri Cantoni coinvolti, ha sporto denuncia contro ignoti e invita la popolazione alla prudenza».