Il coro Calicantus accoglie i piccoli cantori

LOCARNO - Un bambino che canta è un bambino felice. Dare la possibilità a un bambino di cantare significa anche aiutarlo nel suo sviluppo fisico ed emozionale, nel suo percorso scolastico, nello stare insieme con rispetto, creatività e sicurezza. Sono aperte le iscrizioni al coro Calicantus dove tutti i bambini sono accolti in questo percorso di crescita. Tutti possono cantare e per ogni corso v’è la possibilità di varie lezioni di prova. Secondo le età vi sono orari e lezioni differenziate. I bambini di 1a elementare potranno iniziare da subito nel coro gratuito tutto l’anno “le Gemme”, lunedì 16.45-17.30. Vi è poi il coro “i Boccioli” per i bambini di 7-8 anni, lunedì 17.30-18.30. I ragazzi dai 9-11 anni potranno cantare nel coro “i Fiori” sempre di lunedì dalle 17.00-18.30. Inoltre Calicantus offre il corso di Iniziazione musicale per stimolare la curiosità al mondo sonoro ai bambini di 4-5 anni che inizierà da giovedì 17 settembre dalle 16.15-17.00.