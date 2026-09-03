Dalla lettura al digitale, una campagna per rafforzare le competenze di base
La campagna cantonale punta a rafforzare le capacità necessarie nella vita quotidiana e professionale, con corsi e iniziative sul territorio
BELLINZONA - Prende il via a inizio settembre la campagna cantonale di sensibilizzazione dedicata alle competenze di base, promossa dall’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione (UFCI) della Divisione della formazione professionale (DFP), in collaborazione con l’Associazione leggere e scrivere della Svizzera italiana e la Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti (CFC). L’iniziativa, in programma fino a metà mese, punta a richiamare l’attenzione sull’importanza di mantenere aggiornate le competenze necessarie nella vita privata e professionale. Lo comunica il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS).
“Leggere ti facilita la vita, iscriviti a un corso!”, “Scrivere ti rende indipendente, iscriviti a un corso!”, “Calcolare ti fa risparmiare, iscriviti a un corso!” e “Usare il computer ti può aiutare, iscriviti a un corso!” sono gli slogan scelti per la campagna. Nei principali luoghi di passaggio di Bellinzona, Biasca, Chiasso, Locarno e Lugano saranno posati adesivi di grandi dimensioni che riprendono la grafica e i colori della campagna nazionale “Semplicemente meglio!”. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione e incentivare la partecipazione a corsi specifici.
Le competenze di base comprendono la capacità di leggere, scrivere, effettuare calcoli e utilizzare gli strumenti digitali. Abilità che trovano applicazione in numerose attività quotidiane, dalla comprensione di un articolo di giornale alla compilazione di un formulario online, dalla redazione di una lettera di disdetta alla gestione del budget familiare, fino all’acquisto di un biglietto del trasporto pubblico.
Competenze spesso considerate acquisite una volta per tutte, ma che possono indebolirsi nel tempo quando non vengono esercitate o risultare fragili se apprese in modo incompleto. A rendere necessario un aggiornamento costante contribuiscono inoltre i cambiamenti della società e del mondo del lavoro, in particolare la crescente digitalizzazione dei servizi.
Grazie alla Legge federale sulla formazione continua, entrata in vigore nel 2017, l’UFCI sostiene gli enti di formazione attivi sul territorio nella proposta di corsi dedicati alle competenze di base e promuove iniziative di sensibilizzazione sull’importanza di possedere capacità solide per affrontare con autonomia le sfide della vita quotidiana.
La posa degli adesivi sarà accompagnata da diversi appuntamenti sul territorio. Il 5 settembre, in occasione del Greenday di Bellinzona, il furgone Millestrade sarà allestito come una escape room nella quale i partecipanti potranno mettere alla prova le proprie competenze di base risolvendo alcuni enigmi. Nel corso della mattinata sarà inoltre possibile incontrare un’ambasciatrice dei corsi organizzati dall’Associazione leggere e scrivere della Svizzera italiana e ascoltarne la testimonianza.
L’8 settembre, Giornata internazionale dell’alfabetizzazione, dalle 7:00 è prevista un’attività di sensibilizzazione nelle stazioni ferroviarie di Bellinzona e Lugano, con la distribuzione di volantini informativi e gadget della campagna nazionale. Alla stazione di Bellinzona parteciperà anche la presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio Guscetti, direttrice del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.
Il programma comprende anche iniziative dedicate alla lettura. Giovedì 10 settembre alle 20:00, all’Antico Convento delle Agostiniane di Monte Carasso, l’Associazione leggere e scrivere della Svizzera italiana, in collaborazione con la CFC e altri enti del territorio, propone la serata “Le storie non ti mollano mai”, dedicata allo scrittore Andrea Vitali, che sarà presente all’evento. In collaborazione con i cineclub del cantone sarà inoltre proiettato l’omonimo docufilm sulla vita dello scrittore di Bellano: il 5 settembre al Cinema Forum di Bellinzona, il 7 settembre al GranRex di Locarno e il 9 settembre al Cinema Teatro di Chiasso.