Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Dalla lettura al digitale, una campagna per rafforzare le competenze di base

La campagna cantonale punta a rafforzare le capacità necessarie nella vita quotidiana e professionale, con corsi e iniziative sul territorio
Dalla lettura al digitale, una campagna per rafforzare le competenze di base
Deposit
Fonte DECS
elaborata da Redazione
Dalla lettura al digitale, una campagna per rafforzare le competenze di base
La campagna cantonale punta a rafforzare le capacità necessarie nella vita quotidiana e professionale, con corsi e iniziative sul territorio

BELLINZONA - Prende il via a inizio settembre la campagna cantonale di sensibilizzazione dedicata alle competenze di base, promossa dall’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione (UFCI) della Divisione della formazione professionale (DFP), in collaborazione con l’Associazione leggere e scrivere della Svizzera italiana e la Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti (CFC). L’iniziativa, in programma fino a metà mese, punta a richiamare l’attenzione sull’importanza di mantenere aggiornate le competenze necessarie nella vita privata e professionale. Lo comunica il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS).

“Leggere ti facilita la vita, iscriviti a un corso!”, “Scrivere ti rende indipendente, iscriviti a un corso!”, “Calcolare ti fa risparmiare, iscriviti a un corso!” e “Usare il computer ti può aiutare, iscriviti a un corso!” sono gli slogan scelti per la campagna. Nei principali luoghi di passaggio di Bellinzona, Biasca, Chiasso, Locarno e Lugano saranno posati adesivi di grandi dimensioni che riprendono la grafica e i colori della campagna nazionale “Semplicemente meglio!”. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione e incentivare la partecipazione a corsi specifici.

Le competenze di base comprendono la capacità di leggere, scrivere, effettuare calcoli e utilizzare gli strumenti digitali. Abilità che trovano applicazione in numerose attività quotidiane, dalla comprensione di un articolo di giornale alla compilazione di un formulario online, dalla redazione di una lettera di disdetta alla gestione del budget familiare, fino all’acquisto di un biglietto del trasporto pubblico.

Competenze spesso considerate acquisite una volta per tutte, ma che possono indebolirsi nel tempo quando non vengono esercitate o risultare fragili se apprese in modo incompleto. A rendere necessario un aggiornamento costante contribuiscono inoltre i cambiamenti della società e del mondo del lavoro, in particolare la crescente digitalizzazione dei servizi.

Grazie alla Legge federale sulla formazione continua, entrata in vigore nel 2017, l’UFCI sostiene gli enti di formazione attivi sul territorio nella proposta di corsi dedicati alle competenze di base e promuove iniziative di sensibilizzazione sull’importanza di possedere capacità solide per affrontare con autonomia le sfide della vita quotidiana.

La posa degli adesivi sarà accompagnata da diversi appuntamenti sul territorio. Il 5 settembre, in occasione del Greenday di Bellinzona, il furgone Millestrade sarà allestito come una escape room nella quale i partecipanti potranno mettere alla prova le proprie competenze di base risolvendo alcuni enigmi. Nel corso della mattinata sarà inoltre possibile incontrare un’ambasciatrice dei corsi organizzati dall’Associazione leggere e scrivere della Svizzera italiana e ascoltarne la testimonianza.

L’8 settembre, Giornata internazionale dell’alfabetizzazione, dalle 7:00 è prevista un’attività di sensibilizzazione nelle stazioni ferroviarie di Bellinzona e Lugano, con la distribuzione di volantini informativi e gadget della campagna nazionale. Alla stazione di Bellinzona parteciperà anche la presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio Guscetti, direttrice del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.

Il programma comprende anche iniziative dedicate alla lettura. Giovedì 10 settembre alle 20:00, all’Antico Convento delle Agostiniane di Monte Carasso, l’Associazione leggere e scrivere della Svizzera italiana, in collaborazione con la CFC e altri enti del territorio, propone la serata “Le storie non ti mollano mai”, dedicata allo scrittore Andrea Vitali, che sarà presente all’evento. In collaborazione con i cineclub del cantone sarà inoltre proiettato l’omonimo docufilm sulla vita dello scrittore di Bellano: il 5 settembre al Cinema Forum di Bellinzona, il 7 settembre al GranRex di Locarno e il 9 settembre al Cinema Teatro di Chiasso.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
alfabetizzazionecompetenze di basedigitalizzazioneformazione continua
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi
LIVE
CANTONE
2 gior

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto
LIVE
ARGOVIA
2 gior
46
69

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri
LIVE
ZURIGO
1 gior
4
23

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale
LIVE
CANTONE
1 gior

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa
LIVE
CANTONE
20 ore
127
226

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»
LIVE
CANTONE
1 gior

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto
LIVE
CANTONE
22 ore

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»
LIVE
CANTONE
22 ore
66
329

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta
LIVE
CANTONE
1 gior

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente
LIVE
TENERO-CONTRA
2 gior
15
14

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting
LIVE
VAUD
1 gior
60

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»
LIVE
ARGOVIA
21 ore

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno
LIVE
SVIZZERA
22 ore
1
20

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz
LIVE
MORCOTE
1 gior
11

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»
LIVE
CANTONE
18 ore
19

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche
LIVE
ZURIGO
2 gior
27
109

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»

Su due ruote è una strada horror
LIVE
CANTONE
2 gior
14
46

Su due ruote è una strada horror

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»
LIVE
SVIZZERA/NEPAL
2 gior
42

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea
LIVE
LUGANO
2 gior
364

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»
LIVE
MENDRISIO
3 gior
34
75

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"
LIVE
CANTONE
2 gior

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"

Voleva rifarsi una vita in Svizzera
LIVE
ARGOVIA
3 gior
60
48

Voleva rifarsi una vita in Svizzera

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)
LIVE
NORVEGIA
1 gior

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga
LIVE
CANTONE
1 gior
2
46

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga

«Mi toccavano natiche e inguine, io molestato»
LIVE
CICLISMO
18 ore
12
41

«Mi toccavano natiche e inguine, io molestato»

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»
LIVE
CANTONE
3 gior
44
133

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
49
75

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING...ARNO
1 gior
33

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione
LIVE
LUGANO
1 gior
25
73

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»
LIVE
CANTONE
1 gior
21
97

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
2
22

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
5

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»

«Io che voglio ridare valore alla montagna»
LIVE
VALLEMAGGIA
1 gior
5
48

«Io che voglio ridare valore alla montagna»

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
27
9

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»

Altra partita, altri timori
LIVE
LUGANO
1 gior
54
81

Altra partita, altri timori

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume
LIVE
TANZANIA
15 ore
4
26

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»
LIVE
CANTONE
1 gior
21
67

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»

La palla finisce nel lago, lui va a recuperarla e muore
LIVE
BERNA
1 gior

La palla finisce nel lago, lui va a recuperarla e muore

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
1 gior
53
184

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»

«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano»
LIVE
VAUD
12 ore
13
85

«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano»

Cornaredo non c'è più
LIVE
LUGANO
3 gior
31
52

Cornaredo non c'è più

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola
LIVE
CANTONE
1 gior
5
67

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola

Non buttate le vostre biciclette
LIVE
BELLINZONA
1 gior
19

Non buttate le vostre biciclette

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole
LIVE
STATI UNITI
2 gior
1
13

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole

«Infantino ha approfittato della mia caduta»
LIVE
ZURIGO
2 gior
4
21

«Infantino ha approfittato della mia caduta»

Entrate non dichiarate, la Lega dei Ticinesi: «Ora la procedura è completa»
LIVE
CANTONE
1 gior
32
68

Entrate non dichiarate, la Lega dei Ticinesi: «Ora la procedura è completa»

ULTIME NOTIZIE TICINO
Il coro Calicantus accoglie i piccoli cantori
LIVE
LOCARNO
3 min

Il coro Calicantus accoglie i piccoli cantori

Il VPOD bacchetta l'UDC: «Troppe bufale!»
LIVE
CANTONE
1 ora
7
26

Il VPOD bacchetta l'UDC: «Troppe bufale!»

17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete
LIVE
LUGANO
2 ore
33
66

17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete

Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino
LIVE
CANTONE
3 ore
43
109

Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino

Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, fermati
LIVE
CANTONE
5 ore
16
82

Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, fermati

Confermate le candidature di Greta Gysin e Rocco Vitale per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
5 ore
28
87

Confermate le candidature di Greta Gysin e Rocco Vitale per il Consiglio di Stato

Tutti i vincitori della nona Gara di Pedalò
LIVE
LUGANO
6 ore
6

Tutti i vincitori della nona Gara di Pedalò

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro
LIVE
LUGANO
6 ore
130
303

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro

Giornata nazionale Spitex: sfide ed esperienze della cura a domicilio
LIVE
LOCARNO
6 ore
11

Giornata nazionale Spitex: sfide ed esperienze della cura a domicilio

«È stato completamente spazzato via»
LIVE
CANTONE / NEPAL
6 ore
2
17

«È stato completamente spazzato via»