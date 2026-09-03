Dalla lettura al digitale, una campagna per rafforzare le competenze di base

“Leggere ti facilita la vita, iscriviti a un corso!”, “Scrivere ti rende indipendente, iscriviti a un corso!”, “Calcolare ti fa risparmiare, iscriviti a un corso!” e “Usare il computer ti può aiutare, iscriviti a un corso!” sono gli slogan scelti per la campagna. Nei principali luoghi di passaggio di Bellinzona, Biasca, Chiasso, Locarno e Lugano saranno posati adesivi di grandi dimensioni che riprendono la grafica e i colori della campagna nazionale “Semplicemente meglio!”. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione e incentivare la partecipazione a corsi specifici.