La speranza di Fiamma: «Il farmaco rallenta la malattia»

Dopo due anni tanti progressi

Nel 2024 si era tenuto a Bodio il primo meeting sulla FOP in Svizzera. L'appuntamento coincideva con il decimo anniversario della fondazione dell'associazione svizzera Noi ci Siamo e aveva riunito medici e ricercatori internazionali per confrontarsi sul futuro della ricerca e della sperimentazione finalizzate a individuare una cura per la FOP.