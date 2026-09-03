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TESSERETE

Iniziano le scuole, al volante «guarda, rallenta, fermati!»

ambini e polizia insieme per educare gli automobilisti sui rischi del traffico intorno alle scuole.
Iniziano le scuole, al volante «guarda, rallenta, fermati!»
Iniziano le scuole, al volante «guarda, rallenta, fermati!»
TCS Ticino
Fonte TCS Ticino
elaborata da Redazione
Iniziano le scuole, al volante «guarda, rallenta, fermati!»
ambini e polizia insieme per educare gli automobilisti sui rischi del traffico intorno alle scuole.

TESSERETE - Con l'inizio dell'anno scolastico, circa 80'000 bambini in tutta la Svizzera affrontano per la prima volta il percorso casa-scuola. Un passo importante verso una mobilità autonoma, che comporta però anche dei rischi. A Tesserete, gli alunni della scuola elementare, insieme alla Polizia di Torre di Redde e alla sezione locale del TCS, hanno sensibilizzato gli automobilisti sull'importanza di garantire la sicurezza dei più piccoli.

All'inizio dell'anno scolastico l'attenzione sui rischi della circolazione stradale assume particolare importanza. I bambini imparano progressivamente a muoversi in autonomia, ma non sono ancora in grado di valutare correttamente tutte le situazioni di traffico. La responsabilità della loro sicurezza spetta quindi innanzitutto agli adulti. In presenza di bambini, gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione e ad adeguare la velocità, lasciando ai più piccoli lo spazio necessario per imparare a muoversi nel traffico in sicurezza.

Giovedì mattina, in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, gli alunni della scuola elementare di Tesserete e gli istruttori di educazione stradale della Polizia di Torre di Redde hanno distribuito profumatori agli utenti della strada. L'iniziativa punta a ricordare agli automobilisti di aumentare l'attenzione e adeguare la guida in prossimità delle scuole.

L'azione di sensibilizzazione, promossa dal Touring Club Svizzero per conto del Fondo per la sicurezza stradale, rientra nella campagna nazionale dedicata al percorso casa-scuola. Da diverse settimane, lungo i percorsi casa-scuola in tutta la Svizzera sono presenti manifesti con un messaggio sintetizzato in tre regole: «Guarda | Rallenta | Fermati».

«Guarda» invita a essere sempre vigili, così da individuare tempestivamente i bambini che potrebbero comparire all'improvviso. «Rallenta» permette di reagire prontamente, soprattutto nei tratti con scarsa visibilità o poco trafficati, dove un bambino potrebbe attraversare senza preavviso. «Fermati» rappresenta l'elemento più importante: i bambini non hanno ancora la capacità di valutare correttamente la velocità dei veicoli e possono attraversare in sicurezza solo quando le auto si sono completamente fermate. Il messaggio completa quello insegnato da anni ai più piccoli: «Aspettare, guardare e poi andare».

La campagna coinvolge anche genitori, insegnanti e istruttori di educazione stradale dei corpi di polizia, che utilizzano diversi materiali di sensibilizzazione del TCS per diffondere i messaggi di prevenzione. L'obiettivo è sottolineare che la sicurezza stradale è una responsabilità condivisa.

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