Iniziano le scuole, al volante «guarda, rallenta, fermati!»

«Guarda» invita a essere sempre vigili, così da individuare tempestivamente i bambini che potrebbero comparire all'improvviso. «Rallenta» permette di reagire prontamente, soprattutto nei tratti con scarsa visibilità o poco trafficati, dove un bambino potrebbe attraversare senza preavviso. «Fermati» rappresenta l'elemento più importante: i bambini non hanno ancora la capacità di valutare correttamente la velocità dei veicoli e possono attraversare in sicurezza solo quando le auto si sono completamente fermate. Il messaggio completa quello insegnato da anni ai più piccoli: «Aspettare, guardare e poi andare».