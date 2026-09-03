«Un'estate di incontri internazionali in Ticino»

Il programma ha alternato sport, natura e cultura. Tra le attività proposte figurano il Parco Avventura del Monte Tamaro, il trekking dal Monte Tamaro al Monte Lema con visita all'Osservatorio, un'escursione sull'Altopiano della Greina con pernottamento in tenda e le visite alla diga del Luzzone, alla fortezza del San Gottardo e alla diga della Verzasca. I giovani hanno inoltre attraversato in bicicletta il Piano di Magadino e partecipato ad attività sportive al Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero.

Una parte del soggiorno è stata dedicata al patrimonio culturale ticinese, con visite a Bellinzona, Locarno, Lugano e nel Mendrisiotto. I partecipanti hanno attraversato il ponte tibetano di Carasc, visitato il villaggio archeologico di Tremona, il Museo dei fossili del Monte San Giorgio e il LAC, oltre a prendere parte a una serata del Locarno Film Festival.