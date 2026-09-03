Riserve naturali allo stremo: il caso del laghetto di Muzzano

Il caso del laghetto di Muzzano

In Ticino, il laghetto di Muzzano ha vissuto una proliferazione eccezionale di alghe, tanto da bloccare il passaggio della luce e influire negativamente sulla vita acquatica. «Il laghetto soffre di un carico eccessivo di sostanze nutrienti per via delle acque reflue e dei residui agricoli che vi sono stati scaricati per diversi anni in passato», spiega Serena Britos Wiederkehr, responsabile della riserva naturale Laghetto di Muzzano.

L’eccesso di fosforo e le alte temperature hanno favorito la crescita di alghe e cianobatteri, aggravando ulteriormente la situazione. Le condizioni climatiche estreme hanno inoltre rallentato gli interventi di gestione nelle riserve ticinesi, allungando i tempi di realizzazione delle attività di tutela.