La battaglia dei Castelli: «Diciamo no alla Fortezza. Servono più certezze»

Uno degli aspetti maggiormente criticati riguarda l'accesso agli spazi e la gestione della futura fondazione. Se il referendum venisse accettato, la Galleria della Murata e la corte interna di Castelgrande non sarebbero più accessibili gratuitamente, ma richiederebbero l'acquisto di un biglietto.

Le critiche riguardano in particolare le differenze di accesso tra bellinzonesi, per cui si prospettano delle agevolazioni, e il resto dei ticinesi: «A me pare una vera e propria discriminazione fra comuni e a danno dei cittadini ticinesi», sostiene Adam Barbato Shoufani del Partito Comunista.