Triathlon Locarno 2026, sport e solidarietà con UNICEF

Domenica sono in programma, tra gli altri, la Classic Distance e la Medium Distance. La media distanza comprende 1,9 chilometri di nuoto, 90 chilometri in bicicletta e 21 di corsa, e quest’anno è valida per i Campionati Svizzeri.

«Un triathlon unisce resistenza, spirito di squadra e solidarietà. È proprio questa la solidarietà di cui hanno bisogno i bambini colpiti dai conflitti: bambini che subiscono violenze, che sono stati costretti a fuggire dal proprio Paese o che soffrono per le conseguenze della guerra. Insieme al Triathlon Locarno vogliamo lanciare un segnale e contribuire a offrire a questi bambini protezione, sostegno e nuove prospettive», afferma Bettina Junker, direttrice generale di UNICEF Svizzera e Liechtenstein.