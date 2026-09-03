Triathlon Locarno 2026, sport e solidarietà con UNICEF
Le gare includono un Kids Triathlon e un percorso valido per i Campionati Svizzeri, con attività informative e ludiche presso lo stand UNICEF.
LOCARNO - Nel fine settimana del 5 e 6 settembre torna il Triathlon Locarno. Anche quest’anno UNICEF Svizzera e Liechtenstein è charity partner ufficiale dell’evento e sarà presente con uno stand. Al momento dell’iscrizione online, le partecipanti e i partecipanti hanno la possibilità di fare una donazione a UNICEF in aggiunta alla quota d’iscrizione. I fondi raccolti andranno a beneficio dei bambini colpiti dai conflitti.
Oltre alle diverse gare per adulti, anche bambini e adolescenti possono partecipare all’evento. Grazie al Kids Triathlon di sabato 5 settembre, bambine e bambini a partire dai tre anni possono fare le loro prime esperienze nel triathlon. Le partecipanti e i partecipanti più giovani percorrono distanze adeguate alla loro età e vengono avvicinati in modo ludico alle tre discipline: nuoto, ciclismo e corsa.In occasione delle attività per bambini del sabato, sarà attivo uno stand UNICEF dove sarà possibile giocare e avere informazioni sulle attività di UNICEF , questo stand è collocato accanto al percorso dedicato ai bambini
Domenica sono in programma, tra gli altri, la Classic Distance e la Medium Distance. La media distanza comprende 1,9 chilometri di nuoto, 90 chilometri in bicicletta e 21 di corsa, e quest’anno è valida per i Campionati Svizzeri.
«Un triathlon unisce resistenza, spirito di squadra e solidarietà. È proprio questa la solidarietà di cui hanno bisogno i bambini colpiti dai conflitti: bambini che subiscono violenze, che sono stati costretti a fuggire dal proprio Paese o che soffrono per le conseguenze della guerra. Insieme al Triathlon Locarno vogliamo lanciare un segnale e contribuire a offrire a questi bambini protezione, sostegno e nuove prospettive», afferma Bettina Junker, direttrice generale di UNICEF Svizzera e Liechtenstein.