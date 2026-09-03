«Anche tu hai due figlie, avresti potuto fare di più»: una leggenda del tennis attacca Federer
L’icona del tennis Billie Jean King ha criticato duramente il renano: l’americana ha chiesto allo svizzero un maggiore impegno sul tema della parità di diritti.
L’icona del tennis Billie Jean King ha criticato duramente il renano: l’americana ha chiesto allo svizzero un maggiore impegno sul tema della parità di diritti.
NEW YORK - Con grande clamore, lo scorso fine settimana Roger Federer è stato inserito nella International Tennis Hall of Fame a Newport (USA). Tra il pubblico erano presenti numerose personalità illustri del mondo del tennis, tra cui anche la leggenda americana Billie Jean King.
L’82enne californiana sta ora facendo scalpore con dichiarazioni al vetriolo su Federer: «Vorrei che si impegnasse di più per la parità di diritti», ha affermato in modo sorprendentemente chiaro e critico durante le celebrazioni per l’ingresso di Federer nella Hall of Fame.
Billie Jean King attacca Roger Federer
L’icona del tennis fa riferimento alla famiglia del basilese. Federer e sua moglie Mirka hanno due figlie e due figli. «Gli ripeto sempre: "Roger, hai due ragazzi e due ragazze. Nella vostra famiglia è 3 a 3"», ha detto King. Secondo lei, Federer avrebbe potuto sfruttare ancora di più la sua enorme popolarità durante la carriera per impegnarsi a favore della parità nel tennis, soprattutto per quanto riguarda i montepremi.
Il giornalista Jake Nevins della rivista americana di tennis The Racquet ha diffuso le citazioni di King. Secondo il reporter, una persona vicina a King gli avrebbe chiesto di interrompere l’intervista con lei, ma lei non si è lasciata fermare. «Crede che lui farebbe qualcosa per scuotere lo status quo? Non lo vuole affatto. Anche io, al suo posto, vorrei guadagnare soldi», ha affermato l’82enne.
Critiche... fuori campo?
King è considerata una pioniera nel tennis per quanto riguarda le questioni di parità. All’inizio degli anni Settanta ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione di un circuito femminile indipendente. Tuttavia, la sua critica a Federer non è del tutto puntuale.
Il venti volte campione Slam aveva già dichiarato nel 2016 di essere favorevole a una distribuzione equa dei montepremi. Nello stesso momento aveva però sottolineato che bisognava tenere conto della storia e della struttura economica dei singoli tornei.
Anche negli anni successivi Federer si è spesso espresso in modo molto articolato sull’argomento. Nel 2019 Serena Williams aveva invitato i giocatori uomini a impegnarsi maggiormente per la parità dei montepremi. Federer aveva risposto affermando che i suoi sforzi per aumentare i montepremi nell’ATP Tour avrebbero in definitiva giovato anche al tennis femminile.