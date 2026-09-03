«Anche tu hai due figlie, avresti potuto fare di più»: una leggenda del tennis attacca Federer

Billie Jean King attacca Roger Federer

L’icona del tennis fa riferimento alla famiglia del basilese. Federer e sua moglie Mirka hanno due figlie e due figli. «Gli ripeto sempre: "Roger, hai due ragazzi e due ragazze. Nella vostra famiglia è 3 a 3"», ha detto King. Secondo lei, Federer avrebbe potuto sfruttare ancora di più la sua enorme popolarità durante la carriera per impegnarsi a favore della parità nel tennis, soprattutto per quanto riguarda i montepremi.

Il giornalista Jake Nevins della rivista americana di tennis The Racquet ha diffuso le citazioni di King. Secondo il reporter, una persona vicina a King gli avrebbe chiesto di interrompere l’intervista con lei, ma lei non si è lasciata fermare. «Crede che lui farebbe qualcosa per scuotere lo status quo? Non lo vuole affatto. Anche io, al suo posto, vorrei guadagnare soldi», ha affermato l’82enne.