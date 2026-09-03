Lugano d'assalto con Ajeti nel motore

Di semplice non c’è nulla; la sfida interna al Servette (ore 20.30), la truppa di Mattia Croci-Torti la comincerà però da favorita assoluta. Perché ha qualità superiori a quelle dei granata, perché è in un momento di forma psico-fisica eccezionale, perché sente che l’ambiente sta “spingendo” molto. I tifosi in primis, il cui entusiasmo sta “montando”, ma anche e soprattutto la società, che operando sul mercato sta provando a rendere ancor più completa la squadra. In quest’ottica si deve interpretare l’ingaggio di Albian Ajeti, che è qualcosa più del vice-Behrens di cui si è molto discusso.