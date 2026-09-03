Lugano d'assalto con Ajeti nel motore
Questa sera, giovedì (ore 20.30), i bianconeri ospiteranno il Servette nella sesta giornata di campionato
Serve un successo per "controsorpassare" lo Young Boys
Questa sera, giovedì (ore 20.30), i bianconeri ospiteranno il Servette nella sesta giornata di campionato
Serve un successo per "controsorpassare" lo Young Boys
LUGANO - Persa la vetta della classifica per mano di uno Young Boys che però ha giocato due partite in più, il Lugano tenterà questa sera, giovedì, di operare il controsorpasso. Unico modo per farlo sarà allungare il suo avvio perfetto in Super League trovando, nel sesto turno, la quinta vittoria consecutiva (il match valevole per la quarta giornata, contro il San Gallo, sarà recuperato il 16 settembre).
Di semplice non c’è nulla; la sfida interna al Servette (ore 20.30), la truppa di Mattia Croci-Torti la comincerà però da favorita assoluta. Perché ha qualità superiori a quelle dei granata, perché è in un momento di forma psico-fisica eccezionale, perché sente che l’ambiente sta “spingendo” molto. I tifosi in primis, il cui entusiasmo sta “montando”, ma anche e soprattutto la società, che operando sul mercato sta provando a rendere ancor più completa la squadra. In quest’ottica si deve interpretare l’ingaggio di Albian Ajeti, che è qualcosa più del vice-Behrens di cui si è molto discusso.
Nelle ultime settimane, a Basilea, il 29enne è più volte stato applaudito da mister Lichtsteiner, che ne ha sottolineato l’impegno messo nella preparazione estiva e lo ha ricompensato con… 35 minuti totali in campo. Buono dunque per il Lugano che, anche tenendo conto delle imperfette condizioni fisiche del 35enne tedesco, può comunque puntare su un giocatore di sicuro affidamento.
In questa primissima parte di stagione il Servette è stato tutt’altro che scintillante, dimostrandosi sì equilibrato ma anche incapace di mostrare una fase offensiva degna di nota (appena quattro i gol segnati). Per questo motivo ha raccolto appena quattro punti in altrettante uscite. Il dato si “aggrava” se si pensa che Besson e compagni hanno giocato tre volte davanti ai loro tifosi. In trasferta? Una partita, una sconfitta. E a zero, alla casella dei punti raccolti lontano dalle mura amiche, il Lugano spera di poterli far rimanere.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Young Boys
|6
|14
|4
|2
|0
|23
|11
|12
|2
|Lugano
|4
|12
|4
|0
|0
|13
|3
|10
|3
|Basilea
|5
|10
|3
|1
|1
|10
|7
|3
|4
|Lucerna
|6
|8
|2
|2
|2
|7
|10
|-3
|5
|S.Gallo
|5
|7
|2
|1
|2
|10
|11
|-1
|6
|Thun
|5
|7
|2
|1
|2
|9
|14
|-5
|7
|Sion
|4
|6
|2
|0
|2
|9
|8
|1
|8
|FC Lausanne-Sport
|6
|6
|1
|3
|2
|6
|7
|-1
|9
|Zurigo
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|16
|-7
|10
|Servette
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|11
|Grasshopper
|5
|4
|1
|1
|3
|7
|12
|-5
|12
|Vaduz
|6
|3
|1
|0
|5
|13
|16
|-3