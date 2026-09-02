Il Grasshopper rialza la testa

ZURIGO - Il Grasshopper ha conquistato questa sera la prima vittoria stagionale, celebrando nel migliore dei modi i suoi 140 anni di storia. Gli zurighesi, che hanno pure lasciato al Vaduz l'ultimo posto in classifica, hanno superato per 2-0 un irriconoscibile San Gallo. Alle cavallette è bastato un gol per tempo: nella prima frazione è andato a segno capitan Abrashi, mentre nella ripresa ha chiuso i conti il sudcoreano Lee Young-Jun, entrato appena quattro minuti prima al posto di Muci.