Il Grasshopper rialza la testa
La squadra di Zeidler batte per 2-0 un deludente San Gallo e lascia l'ultimo posto al Vaduz (sconfitto in zona Cesarini a Lucerna). Pari tra Thun e Losanna.
|30
|Karlo Letica
|22
|Ruben Dantas Fernandes 82'
|13
|Bung Hua Freimann
|46
|Bung Meng Freimann
|14
|Andrejs Ciganiks
|6
|Leonardo Bertone
|80
|Mio Zimmermann 73'
|18
|Faveurdi Bongeli 57'
|24
|Tyron Owusu 57'
|19
|Daniel Mikolajewski 82'
|11
|Matteo Di Giusto
|10
|Lucas Ferreira 73'
|15
|Nando Toggenburger 57'
|29
|Levin Winkler
|1
|Simon Simoni
|5
|Stefan Knezevic
|71
|Sascha Meyer 82'
|21
|Loic Luthi 82'
|17
|Sandro Wyss 57'
|7
|Aurelio Oehlers
|Leon Schaffran
|25
|Nicolas Hasler
|4
|Denis Simani
|6
|Liridon Berisha
|5
|73' Dominik Schwizer
|7
|90' Luca Mack
|20
|Julian Stark
|17
|Juan Cabrera
|10
|62' Milos Cocic
|28
|72' Marcel Monsberger
|9
|Lutfi Dalipi
|11
|90' Mattia Walker
|30
|73' Malik Sawadogo
|29
|Niklas Lang
|27
|72' Dejan Djokic
|19
|Mats Hammerich
|23
|62' Daniel Kasper
|18
|Benjamin Buchel
|1
|Mischa Beeli
|14
|Mischa Eberhard
|22
|1
|Niklas Steffen
|37
|Lucien Dahler
|5
|Nicolas Buergy
|19
|Jan Bamert
|18
|Tom Strannegard 62'
|30
|Nico Maier
|13
|Nassim Zoukit
|16
|Justin Roth 81'
|70
|Nils Reichmuth 75'
|96
|Brighton Labeau 82'
|80
|Simon Lengen 62'
|8
|Fabio Saiz 75'
|54
|Louis Passavant
|9
|Furkan Dursun 62'
|21
|Dorian Derbaci
|25
|Tim Spycher
|23
|Marco Buerki
|14
|Mattias Kaeit 81'
|47
|Fabio Fehr 62'
|26
|Noah Christofferson 82'
|Melvin Feycal Mastil
|90
|Brandon Soppy
|2
|Karim Sow
|71
|Morgan Poaty
|18
|Theo Bergvall
|6
|71' Sekou Kone
|80
|86' Olivier Custodio
|10
|71' Nathan Butler-Oyedeji
|11
|Florent Mollet
|91
|61' Enzo Anthony Honore Molebe
|9
|Omar Janneh
|78
|71' Nicolas Cozza
|31
|Dircssi Ngonzo
|5
|Hamza Abdallah
|20
|71' Papa Souleymane N'Diaye
|47
|86' Koba Koindredi
|88
|Thomas Castella
|1
|Alban Ajdini
|7
|Thomas Cordier
|22
|61' Seydou Traore
|17
|1
|Marvin Hubel
|28
|Simone Stroscio
|44
|Bujar Pllana 83'
|58
|Yannick Bettkober
|57
|Nico Rissi
|6
|Amir Abrashi 75'
|66
|Manex Gibelalde
|10
|Oscar Clemente 75'
|60
|Samuele Bengondo 65'
|9
|Nikolas Muci 65'
|17
|Samuel Krasniqi
|11
|Giotto Giuseppe Morandi 75'
|5
|Hassane Imourane 75'
|55
|Dominik Papic
|15
|Abdoulaye Diaby
|7
|Luke Plange 65'
|18
|Young-Jun Lee 65'
|34
|Allan Arigoni
|71
|Justin Pete Hammel
|4
|Luka Mikulic 83'
|Lawrence Ati Zigi
|1
|Colin Kleine-Bekel
|3
|Jozo Stanic
|4
|Chima Okoroji
|36
|67' Lukas Daschner
|10
|61' Hugo Vandermersch
|28
|Lukas Goertler
|16
|61' Leon Frokaj
|20
|61' Enoch Owusu
|47
|Christian Witzig
|7
|82' Aliou Balde
|14
|Behar Neziri
|6
|67' Carlo Boukhalfa
|11
|Corsin Konietzke
|63
|82' Diego Besio
|31
|61' Mihailo Pjanovic
|64
|61' Joel Ruiz
|74
|Lukas Watkowiak
|25
|61' Nevio Scherrer
|70
|Mostafa Heydari
|68
ZURIGO - Il Grasshopper ha conquistato questa sera la prima vittoria stagionale, celebrando nel migliore dei modi i suoi 140 anni di storia. Gli zurighesi, che hanno pure lasciato al Vaduz l'ultimo posto in classifica, hanno superato per 2-0 un irriconoscibile San Gallo. Alle cavallette è bastato un gol per tempo: nella prima frazione è andato a segno capitan Abrashi, mentre nella ripresa ha chiuso i conti il sudcoreano Lee Young-Jun, entrato appena quattro minuti prima al posto di Muci.
Il Lucerna, dal canto suo, ha trovato in zona Cesarini il successo casalingo per 2-1 contro il Vaduz. Passati in svantaggio al 46' per la rete di Stark, gli svizzeri centrali hanno pareggiato con Dantas Fernandes al 59'. Dopo un gol annullato a Toggenburger al 64', è stato lo stesso attaccante lucernese a completare la rimonta al 91'.
È invece terminata senza reti la sfida tra Thun e Losanna. Nonostante il netto predominio, i padroni di casa non sono riusciti a superare l'attento portiere degli ospiti, l'algerino Matsil.
Dopo l'anticipo di ieri tra Zurigo e YB, il turno infrasettimanale di Super League si chiuderà domani con Basilea-Sion e Lugano-Servette. Calcio d'inizio per entrambe alle 20.30.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Young Boys
|6
|14
|4
|2
|0
|23
|11
|12
|2
|Lugano
|4
|12
|4
|0
|0
|13
|3
|10
|3
|Basilea
|5
|10
|3
|1
|1
|10
|7
|3
|4
|Lucerna
|6
|8
|2
|2
|2
|7
|10
|-3
|5
|S.Gallo
|5
|7
|2
|1
|2
|10
|11
|-1
|6
|Thun
|5
|7
|2
|1
|2
|9
|14
|-5
|7
|Sion
|4
|6
|2
|0
|2
|9
|8
|1
|8
|FC Lausanne-Sport
|6
|6
|1
|3
|2
|6
|7
|-1
|9
|Zurigo
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|16
|-7
|10
|Servette
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|11
|Grasshopper
|5
|4
|1
|1
|3
|7
|12
|-5
|12
|Vaduz
|6
|3
|1
|0
|5
|13
|16
|-3