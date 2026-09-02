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SUPER LEAGUE

Il Grasshopper rialza la testa

La squadra di Zeidler batte per 2-0 un deludente San Gallo e lascia l'ultimo posto al Vaduz (sconfitto in zona Cesarini a Lucerna). Pari tra Thun e Losanna.
Il Grasshopper rialza la testa
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Abrashi abbracciato dai compagni.
di Adriano De NeriGiornalista
Il Grasshopper rialza la testa
La squadra di Zeidler batte per 2-0 un deludente San Gallo e lascia l'ultimo posto al Vaduz (sconfitto in zona Cesarini a Lucerna). Pari tra Thun e Losanna.
Super League02.09.2026
Lucerna
2 - 1
Vaduz
Super League02.09.2026
Thun
0 - 0
FC Lausanne-Sport
Super League02.09.2026
Grasshopper
2 - 0
S.Gallo
CALCIO: Risultati e classifiche

ZURIGO - Il Grasshopper ha conquistato questa sera la prima vittoria stagionale, celebrando nel migliore dei modi i suoi 140 anni di storia. Gli zurighesi, che hanno pure lasciato al Vaduz l'ultimo posto in classifica, hanno superato per 2-0 un irriconoscibile San Gallo. Alle cavallette è bastato un gol per tempo: nella prima frazione è andato a segno capitan Abrashi, mentre nella ripresa ha chiuso i conti il sudcoreano Lee Young-Jun, entrato appena quattro minuti prima al posto di Muci.

Il Lucerna, dal canto suo, ha trovato in zona Cesarini il successo casalingo per 2-1 contro il Vaduz. Passati in svantaggio al 46' per la rete di Stark, gli svizzeri centrali hanno pareggiato con Dantas Fernandes al 59'. Dopo un gol annullato a Toggenburger al 64', è stato lo stesso attaccante lucernese a completare la rimonta al 91'.

È invece terminata senza reti la sfida tra Thun e Losanna. Nonostante il netto predominio, i padroni di casa non sono riusciti a superare l'attento portiere degli ospiti, l'algerino Matsil.

Dopo l'anticipo di ieri tra Zurigo e YB, il turno infrasettimanale di Super League si chiuderà domani con Basilea-Sion e Lugano-Servette. Calcio d'inizio per entrambe alle 20.30.

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CLASSIFICA
Super League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Young Boys614420231112
2Lugano41240013310
3Basilea5103111073
4Lucerna68222710-3
5S.Gallo572121011-1
6Thun57212914-5
7Sion46202981
8FC Lausanne-Sport6613267-1
9Zurigo66204916-7
10Servette4411245-1
11Grasshopper54113712-5
12Vaduz631051316-3
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 03.09.2026 00:10
calcio svizzerograsshopperlosannalucernasan gallosuper leaguethunvaduz
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