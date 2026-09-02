L'Ambrì cambia marcia: Kloten travolto 5-1

Il vantaggio è arrivato dopo appena 2'22": Manix Landry, schierato al centro di Müller e Joly, ha fatto tutto da solo prima di infilare Fadani. Il Kloten non ha nemmeno avuto il tempo di riorganizzarsi che si è ritrovato sotto di due reti: al 3'53" Schnarr ha infatti bucato nuovamente l'ex portiere biancoblù, servito alla perfezione da capitan De Luca.

I Leventinesi non hanno mollato la presa e nel secondo periodo hanno trovato anche il tris, sfruttando il loro primo power play di serata. È stato Järventie a trasformare in oro la combinazione tutta canadese tra Joly e Schnarr, firmando il 3-0.