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L'Ambrì cambia marcia: Kloten travolto 5-1

Nell'amichevole di Bellinzona i biancoblù di Tapola convincono e mandano segnali importanti a meno di due settimane dal debutto in campionato. A segno Schnarr (doppietta), M. Landry Järventie e Borradori.
L'Ambrì cambia marcia: Kloten travolto 5-1
Ti-Press
di Adriano De NeriGiornalista
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L'Ambrì cambia marcia: Kloten travolto 5-1
Nell'amichevole di Bellinzona i biancoblù di Tapola convincono e mandano segnali importanti a meno di due settimane dal debutto in campionato. A segno Schnarr (doppietta), M. Landry Järventie e Borradori.
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BELLINZONA - Veloce. Reattivo. Convinto. Perfino cinico. Dopo alcune amichevoli tutt'altro che esaltanti - su tutte quella di Visp - l'Ambrì di Tapola sembra finalmente aver iniziato a ingranare. E nel suo quinto incontro di preparazione, dopo la sconfitta contro il Langnau, i Leventinesi hanno centrato la prima vittoria di questa preseason contro una squadra di National League.

A Bellinzona a farne le spese è stato il Kloten, travolto 5-1 al termine di una partita dominata dall'inizio alla fine dai biancoblù. Tapola ha schierato una formazione che, almeno per quanto riguarda i terzetti offensivi, potrebbe non discostarsi molto da quella che vedremo ai nastri di partenza del campionato. Ancora privo del convalescente Virtanen - e con Pestoni, Kostner e Grassi in sovrannumero - l'Ambrì ha subito alzato i giri del motore.

Il vantaggio è arrivato dopo appena 2'22": Manix Landry, schierato al centro di Müller e Joly, ha fatto tutto da solo prima di infilare Fadani. Il Kloten non ha nemmeno avuto il tempo di riorganizzarsi che si è ritrovato sotto di due reti: al 3'53" Schnarr ha infatti bucato nuovamente l'ex portiere biancoblù, servito alla perfezione da capitan De Luca.

I Leventinesi non hanno mollato la presa e nel secondo periodo hanno trovato anche il tris, sfruttando il loro primo power play di serata. È stato Järventie a trasformare in oro la combinazione tutta canadese tra Joly e Schnarr, firmando il 3-0.

L'Ambrì ha poi superato senza danni una penalità inflitta allo stesso attaccante finlandese nel finale del secondo periodo e, a inizio terzo, ha definitivamente messo in ghiaccio la sfida. Al 41'59" è arrivato il 4-0 di Borradori, imbeccato da Heim, prima della cinquina firmata ancora da uno scatenato Schnarr, al termine di una bella combinazione tra Järventie e De Luca.

Proprio questa linea, proposta sin dalla seconda uscita stagionale, si sta rivelando una delle note più interessanti della preparazione. Di partita in partita i tre sembrano trovarsi sempre meglio e, se le premesse verranno confermate, promettono di diventare una delle armi più interessanti dell'Ambrì.

L'unico piccolo rammarico è lo shutout sfumato per Wüthrich, preferito nell'occasione a Senn. A quattro minuti dalla definitiva sirena, infatti, Derungs ha trovato il gol della bandiera del Kloten in situazione di power play.

Per il resto, una prestazione convincente e un successo che fa decisamente ben sperare. A meno di due settimane dal debutto in campionato - martedì 15 settembre sulla pista dell'Ajoie - l'Ambrì sembra finalmente aver inserito la marcia giusta.

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