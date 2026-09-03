Tetto perforato e pista chiusa: il Bülach è in grave difficoltà

La violenta grandinata dello scorso venerdì ha gravemente danneggiato la pista di ghiaccio Hirslen di Bülach. Il tetto è stato perforato in numerosi punti e l'impianto è attualmente chiuso. Per il club le conseguenze sono notevoli: dalla squadra di MyHockey League (allenata dal ticinese Krister Cantoni) al settore giovanile, fino all'intera attività del club, l'organizzazione degli allenamenti e delle partite casalinghe presenta grandi difficoltà.