Tetto perforato e pista chiusa: il Bülach è in grave difficoltà
Dal 5 settembre scatterà una raccolta fondi per il club zurighese, che non ha più una pista nella quale allenarsi a causa della violenta grandinata degli scorsi giorni
BÜLACH - Dopo la violenta grandinata e i gravi danni subiti dalla pista di ghiaccio Hirslen, l'EHC Bülach si trova ad affrontare grandi difficoltà. Swiss Ice Hockey sostiene il club e la raccolta fondi che prenderà il via il 5 settembre 2026. Inoltre, in occasione dell'inizio della prima giornata di campionato della MyHockey League, sarà promossa un'iniziativa di solidarietà.
La violenta grandinata dello scorso venerdì ha gravemente danneggiato la pista di ghiaccio Hirslen di Bülach. Il tetto è stato perforato in numerosi punti e l'impianto è attualmente chiuso. Per il club le conseguenze sono notevoli: dalla squadra di MyHockey League (allenata dal ticinese Krister Cantoni) al settore giovanile, fino all'intera attività del club, l'organizzazione degli allenamenti e delle partite casalinghe presenta grandi difficoltà.
Centinaia di allenamenti e numerose partite casalinghe devono essere riorganizzati. La prima squadra perde temporaneamente il proprio impianto di casa, mentre le formazioni giovanili devono trasferirsi su piste alternative. Al momento non è ancora chiaro per quanto tempo la pista di ghiaccio resterà inutilizzabile.
La Swiss Ice Hockey Federation è in contatto con l'EHC Bülach e con le autorità competenti e sostiene la raccolta fondi del club, che prenderà il via sabato 5 settembre. I fondi raccolti serviranno a finanziare ore supplementari sul ghiaccio e i trasporti necessari, contribuendo così a garantire che le squadre dell'EHC Bülach, dal settore giovanile alla prima squadra, possano proseguire per quanto possibile le attività di allenamento e le partite.
Inoltre, in occasione dell'inizio della prima giornata di campionato della MyHockey League, sabato 19 settembre, sarà promossa un'iniziativa di solidarietà a favore dell'EHC Bülach. Con questa azione congiunta, i club partecipanti vogliono lanciare un segnale di vicinanza e dimostrare che, in questo momento difficile, l'EHC Bülach può contare sul sostegno della comunità dell'hockey su ghiaccio.