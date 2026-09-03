Ayrton Senna, Monza e Lugano: una collezione da leggenda ai box

MONZA - Ayrton Senna, Monza e Lugano. Tre nomi che, messi insieme, raccontano una storia tutt’altro che comune. Una storia fatta di passione, memoria, collezionismo e Formula 1. E questa volta vale davvero la pena mettersi comodi: perché quello che sta per accadere all’Autodromo di Monza è qualcosa di speciale.

