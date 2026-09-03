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Domani Giorgia scavalcherà Silvio

Con 1412 giorni, oggi il governo Meloni eguaglia il Berlusconi II nella sua durata. E domani diventerà l'esecutivo più longevo della storia repubblicana d'Italia
Domani Giorgia scavalcherà Silvio
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Fonte ats ans
di Redazione
Domani Giorgia scavalcherà Silvio
Con 1412 giorni, oggi il governo Meloni eguaglia il Berlusconi II nella sua durata. E domani diventerà l'esecutivo più longevo della storia repubblicana d'Italia

ROMA - Da oggi il governo Meloni eguaglia per longevità il Berlusconi II, in carica per 1412 giorni dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005, e si appresta domani a festeggiare il record con un evento a Bari. Giorgia Meloni non sarà più quindi solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, in carica dal 22 ottobre 2022.

In occasione di questo traguardo, Fratelli d'Italia ha anche confezionato un video celebrativo di una trentina di secondi, in cui scorrono alcune immagini di questi quasi quattro anni, e in parallelo al contatore che arriva fino a 1413 giorni se ne aggiorna uno relativo ai "nuovi posti di lavoro stabili": alla fine si ferma alla cifra di +1'305'000, prima della schermata con lo slogan scelto dal partito di Meloni per il record, "il governo più stabile, l'Italia più forte".

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