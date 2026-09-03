Domani Giorgia scavalcherà Silvio

ROMA - Da oggi il governo Meloni eguaglia per longevità il Berlusconi II, in carica per 1412 giorni dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005, e si appresta domani a festeggiare il record con un evento a Bari. Giorgia Meloni non sarà più quindi solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, in carica dal 22 ottobre 2022.