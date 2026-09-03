Nestlé investe 310 milioni in Brasile

La parte più consistente dell'operazione riguarda la realizzazione di una fabbrica nella città di Ituiutaba, nello stato di Minas Gerais, per la quale sono stanziati circa 94 milioni di franchi, ha indicato oggi la multinazionale. L'avvio della produzione è previsto per il secondo trimestre del 2028. Il nuovo impianto avrà un duplice scopo: rifornire il mercato interno brasiliano e supportare le esportazioni, con la previsione di creare circa 100 nuovi posti di lavoro diretti.