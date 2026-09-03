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Nestlé investe 310 milioni in Brasile

Il nuovo stabilimento di Ituiutaba offrirà 100 posti di lavoro e rafforzerà la produzione di alimenti per lattanti.
Nestlé investe 310 milioni in Brasile
Depositphotos (wolterke)
Fonte Ats
di Redazione
Nestlé investe 310 milioni in Brasile
Il nuovo stabilimento di Ituiutaba offrirà 100 posti di lavoro e rafforzerà la produzione di alimenti per lattanti.

LOSANNA - Nestlé ha annunciato un piano di investimenti da 310 milioni di franchi per il potenziamento del proprio settore nutrizione e salute in Brasile. Il programma, che si estenderà fino al 2028, prevede la costruzione di un nuovo stabilimento dedicato agli alimenti per lattanti e il rafforzamento delle strutture esistenti.

La parte più consistente dell'operazione riguarda la realizzazione di una fabbrica nella città di Ituiutaba, nello stato di Minas Gerais, per la quale sono stanziati circa 94 milioni di franchi, ha indicato oggi la multinazionale. L'avvio della produzione è previsto per il secondo trimestre del 2028. Il nuovo impianto avrà un duplice scopo: rifornire il mercato interno brasiliano e supportare le esportazioni, con la previsione di creare circa 100 nuovi posti di lavoro diretti.

Parallelamente alla nuova costruzione, Nestlé indirizzerà ulteriori risorse verso lo stabilimento già esistente di Araçatuba, dove l'azienda produce articoli per neonati, alimenti medicali e nutrizione per adulti. L'intervento non si limita agli impianti produttivi, ma si estende all'intera catena di approvvigionamento delle materie prime essenziali: in particolare l'azienda punta ad aumentare la produzione di siero di latte, componente fondamentale per la preparazione del latte in polvere per bambini.

"Abbiamo identificato la nutrizione come una delle categorie strategiche più rilevanti per il gruppo, rappresentando attualmente circa il 20% del fatturato complessivo", afferma Jeff Hamilton, responsabile per la regione Americhe del gruppo, citato in un comunicato. "Il Brasile si configura come un mercato chiave in tal ambito".

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