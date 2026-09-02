Esplosione alla stazione centrale di Augusta
Un oggetto non identificato è esploso in un passaggio interno. Almeno due i feriti.
BERLINO - Un'esplosione è avvenuta questa mattina attorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta, in Germania, dove è in corso un intervento della polizia.
Lo riporta la Bild, secondo cui un oggetto non identificato è esploso in un passaggio interno.
Due persone hanno riportato lievi ferite da shock acustico, secondo quanto riferito. Anche i vetri delle finestre sarebbero stati danneggiati dall'esplosione.
Gli artificieri dell'Ufficio criminale regionale della Baviera sono sul posto, ha comunicato la polizia. L'edificio della stazione e i binari sono al momento chiusi.
La causa dell'esplosione è ancora sconosciuta.
+++ Update 08:00 Uhr +++— Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) September 2, 2026
Die Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und im ÖPNV bestehen weiterhin.
Am Hauptbahnhof sind Gleis 1 und das Bahnhofsgebäude gesperrt. Alle anderen Gleise sind nicht gesperrt. Passagiere kommen über den Süd- und Nord-Eingang in den Bahnhof. https://t.co/kGSYj68940