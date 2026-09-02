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Vasta frana sul Monviso, si cerca un escursionista

Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana.
Vasta frana sul Monviso, si cerca un escursionista
Afp
Fonte Ats Ans
di Redazione
Vasta frana sul Monviso, si cerca un escursionista
Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana.

SAVIGLIANO - Una vasta frana si è staccata in serata dal Monviso, in Piemonte, interessando l'area nei pressi del Rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. Lo rende noto il Soccorso Alpino Italiano.

Al Rifugio Quintino Sella è stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non risultano elementi per stabilire se qualcuno sia rimasto coinvolto nel distacco.

Un velivolo del Servizio Regionale di Elisoccorso, decollato da Torino in assetto notturno, ha tentato di raggiungere l'area, ma la grande quantità di polvere in sospensione e l'instabilità del fronte di frana non hanno consentito l'atterraggio. Le attività di ricerca e verifica sono riprese stamani.

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