Vasta frana sul Monviso, si cerca un escursionista

Al Rifugio Quintino Sella è stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non risultano elementi per stabilire se qualcuno sia rimasto coinvolto nel distacco.

Un velivolo del Servizio Regionale di Elisoccorso, decollato da Torino in assetto notturno, ha tentato di raggiungere l'area, ma la grande quantità di polvere in sospensione e l'instabilità del fronte di frana non hanno consentito l'atterraggio. Le attività di ricerca e verifica sono riprese stamani.