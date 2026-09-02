Dietro i droni russi a Lipsia, un visto turistico italiano

Due, finora, i sospetti identificati dalle autorità tedesche anche se le indagini si stanno concentrando su quattro persone coinvolte, ai quali si è arrivati grazie alle rilevazioni delle tracce di Dna o all'individuazione delle celle di rete telefonica. A fare notizia, tuttavia, è stato il fatto che uno dei sospetti attentatori fosse in possesso di un visto turistico italiano. Potrebbe essere stata questa la chiave con cui è entrato in Schengen e dunque in Germania.

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, a margine della riunione del Gymnich in Irlanda, ha subito assicurato «accertamenti». «C'è un processo per la concessione dei visti, perché devono esserci determinati requisiti. Se le persone li hanno, e non c'è nessun 'alert' sulle singole persone, viene concesso il visto», ha spiegato il titolare della Farnesina. Fonti qualificate della sicurezza, in serata, hanno invece chiarito che il bielorusso con visto turistico italiano non sarebbe mai transitato per il nostro Paese.