Arriva la stretta della Thailandia: soggiorni senza visto ridotti a 30 giorni

Le eccezioni a questa regola si applicheranno ai visitatori provenienti da Malesia, Brunei, Indonesia, Singapore e altri paesi specificati dal ministro dell'Interno.

Più attività illegali e un sistema abusato dagli stranieri

Per molti anni la Thailandia ha permesso ai cittadini di 56 paesi di soggiornare senza visto per 30 giorni. Nel luglio 2024, l’esenzione è stata estesa a 60 giorni e l’idoneità estesa a 93 paesi.