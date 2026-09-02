Nepal, la montagna che si sgretola anche a causa del clima

L'enorme massa di ghiaccio e roccia in caduta, combinata con un dislivello verticale di circa 1,6 km, ha rilasciato energia sufficiente a polverizzare e sciogliere gran parte del ghiaccio, creando una miscela di acqua di fusione, ghiaccio, roccia e sedimenti. Mentre i detriti venivano trasportati a valle con una portata almeno 30 volte superiore a quella delle Cascate del Niagara, raccoglievano ulteriore acqua e sedimenti, mentre i detriti rocciosi più pesanti venivano depositati. Gli scienziati stimano che la velocità massima raggiunta sia stata di oltre 160 km/h. La colata detritica ha percorso più di 96 km, distruggendo città e ponti e uccidendo oltre 1.000 persone. Migliaia di altre risultano ancora disperse.