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Nepal, la montagna che si sgretola anche a causa del clima

Per gli esperti il riscaldamento globale ha probabilmente inciso nell'indebolire le rocce e rendere possibile il disastro in cui hanno perso la vita oltre 1100 persone
Nepal, la montagna che si sgretola anche a causa del clima
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Fonte ats
di Redazione
Nepal, la montagna che si sgretola anche a causa del clima
Per gli esperti il riscaldamento globale ha probabilmente inciso nell'indebolire le rocce e rendere possibile il disastro in cui hanno perso la vita oltre 1100 persone

KATHMANDU - La frana mortale in Nepal è stata probabilmente causata dall'indebolimento della roccia: con il riscaldamento globale, l'acqua di fusione dei ghiacciai e lo scongelamento del permafrost potrebbero aver contribuito a destabilizzarla.

Lo scrive il New York Times, secondo cui la cicatrice lasciata sul fianco della montagna e la roccia e il permafrost esposti - una miscela di terreno ghiacciato e rocce sotto il ghiacciaio - offrono indizi su cosa abbia causato la frana, che ha avuto una portata 30 volte superiore alle Cascate del Niagara ed è piombata giù a oltre 160 km all'ora.

Il Nyt ha contattato alcuni esperti. Secondo Kristen Cook, geomorfologa presso l'Université Grenoble Alpes che fa parte di un team scientifico che sta studiando il disastro, «la migliore interpretazione attuale è che si sia trattato di un crollo roccioso che ha fatto crollare il ghiacciaio».

Gli scienziati sono ora particolarmente preoccupati per le Alpi, poiché l'Europa si sta riscaldando più velocemente rispetto ad altri continenti.

Il Nyt ha parlato con Kristen Cook, geomorfologa presso l'Université Grenoble Alpes e membro di un team scientifico che in questi giorni sta studiando il disastro: «La nostra migliore interpretazione attuale è che si sia trattato di un crollo roccioso che ha fatto crollare il ghiacciaio».

I dati satellitari analizzati da George Brencher dell'Università di Washington hanno mostrato che un affioramento roccioso ai margini del ghiacciaio si era spostato di oltre 30 centimetri nel mese precedente al crollo, e che il movimento aveva subito un'accelerazione. Quando si è verificata la frana, questa ha lasciato un taglio quasi rettilineo nel ghiaccio e nella roccia. Questo, secondo W.W. Immerzeel dell'Università di Utrecht, indica che il crollo è avvenuto nella roccia madre.

Secondo gli esperti con il ritiro del ghiacciaio nel corso dell'ultimo secolo, l'affioramento roccioso è diventato instabile e privo di un adeguato supporto strutturale dal basso. Il crollo è stato molto probabilmente il risultato di una serie di eventi che si sono susseguiti: l'acqua di fusione del ghiacciaio, infiltrandosi nella roccia madre, potrebbe aver allargato le fessure esistenti con i ripetuti cicli di congelamento e scongelamento. Con il ritiro del ghiacciaio, le pareti rocciose sono state esposte, contribuendo probabilmente allo scongelamento del permafrost al loro interno e permettendo a una maggiore quantità d'acqua di penetrare nelle fessure. Nel tempo, questi cambiamenti graduali potrebbero aver indebolito la struttura rocciosa fino al punto di provocarne il crollo.

L'enorme massa di ghiaccio e roccia in caduta, combinata con un dislivello verticale di circa 1,6 km, ha rilasciato energia sufficiente a polverizzare e sciogliere gran parte del ghiaccio, creando una miscela di acqua di fusione, ghiaccio, roccia e sedimenti. Mentre i detriti venivano trasportati a valle con una portata almeno 30 volte superiore a quella delle Cascate del Niagara, raccoglievano ulteriore acqua e sedimenti, mentre i detriti rocciosi più pesanti venivano depositati. Gli scienziati stimano che la velocità massima raggiunta sia stata di oltre 160 km/h. La colata detritica ha percorso più di 96 km, distruggendo città e ponti e uccidendo oltre 1.000 persone. Migliaia di altre risultano ancora disperse.

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