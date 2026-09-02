Vannacci controcorrente: «Con Mosca servono rapporti distesi»

ROMA - «Non sono filo-russo o filo-straniero, sono filo-italiano. Siccome viviamo in un continente che è vicino alla Russia, credo che avere rapporti distesi con i nostri vicini sia nel nostro interesse». Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ospite di È sempre Cartabianca su Rete4.



La definizione di 'cavallo di Troia russo' usata dal Financial Times per il generale «è un nuovo epiteto»: «aspetto ancora uno straccio di prova: la pistola fumante non ce l'ha nessuno e quindi rimangono chiacchiere», ha ribadito il leader di Futuro Nazionale, dopo aver replicato sui social a più riprese al quotidiano della City.