3 morti e 7 feriti in una sparatoria a Minneapolis

Quando la polizia è arrivata sul posto si è trovata davanti alcuni feriti e ha sentito colpi di arma da fuoco ai piani superiori, ha spiegato Garrett Parten, portavoce del dipartimento di polizia di Minneapolis, durante una conferenza stampa. Gli agenti sono saliti e hanno fronteggiato l'aggressore.

Due di loro sono stati colpiti: uno allo stomaco è stato operato ed è ora in condizioni stabili, un altro invece è stato ferito alla gamba. Un terzo agente è stato sottoposto a valutazione per una ferita apparentemente non pericolosa per la vita.