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3 morti e 7 feriti in una sparatoria a Minneapolis

L'uomo era stato sfrattato qualche ora prima dal suo appartamento nel grattacielo residenziale nel centro della città del Minnesota.
3 morti e 7 feriti in una sparatoria a Minneapolis
Imago
Fonte Ats Ans Akr
di Redazione
3 morti e 7 feriti in una sparatoria a Minneapolis
L'uomo era stato sfrattato qualche ora prima dal suo appartamento nel grattacielo residenziale nel centro della città del Minnesota.

NEW YORK - Due persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite ieri pomeriggio in una sparatoria all'interno di un edificio a Minneapolis, inclusi due agenti della polizia. Anche l'uomo che ha aperto il fuoco è morto, ha riferito la polizia.

Secondo quanto riportato dai media, l'uomo era stato sfrattato qualche ora prima dal suo appartamento nel grattacielo residenziale nel centro della città del Minnesota.

Quando la polizia è arrivata sul posto si è trovata davanti alcuni feriti e ha sentito colpi di arma da fuoco ai piani superiori, ha spiegato Garrett Parten, portavoce del dipartimento di polizia di Minneapolis, durante una conferenza stampa. Gli agenti sono saliti e hanno fronteggiato l'aggressore.

Due di loro sono stati colpiti: uno allo stomaco è stato operato ed è ora in condizioni stabili, un altro invece è stato ferito alla gamba. Un terzo agente è stato sottoposto a valutazione per una ferita apparentemente non pericolosa per la vita.

Stando a Parten una delle vittime è stata trovata morta sul posto, mentre una seconda è deceduta in ospedale. Il portavoce ha affermato che non è chiaro come sia morto il sospettato.

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