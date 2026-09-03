Uomo armato di kalashnikov arrestato in stazione a Bruxelles

Al momento, la procura di Bruxelles non ha rilasciato nessun commento e le motivazioni dell'uomo fermato - proveniente dalla Francia - sono oggetto di indagine.

Quello avvenuto in mattinata è l'ennesimo episodio di questo tipo con il quale personale militare e di polizia di Bruxelles ha dovuto fare i conti negli ultimi mesi. Per fronteggiarlo il governo federale belga ha lanciato l'operazione «Urban Shield», con circa 30 militari messi a disposizione della polizia per ragioni di sicurezza civile. Un contingente che, dopo le sette sparatorie avvenute in una settimana ad agosto, ha forzato il governo a dispiegare altri 500 agenti nelle zone ritenute più sensibili della capitale.