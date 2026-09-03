Cerca e trova immobili
Segnalaci
BELGIO

Uomo armato di kalashnikov arrestato in stazione a Bruxelles

Solo l'ennesimo episodio con cui il personale militare e di polizia ha dovuto fare i conti negli ultimi mesi.
Uomo armato di kalashnikov arrestato in stazione a Bruxelles
Deposit Photos
Fonte Ats Ans
di Redazione
Uomo armato di kalashnikov arrestato in stazione a Bruxelles
Solo l'ennesimo episodio con cui il personale militare e di polizia ha dovuto fare i conti negli ultimi mesi.

BRUXELLES - Un uomo armato di Kalashnikov è stato arrestato questa mattina alla stazione Midi di Bruxelles, fermato da una pattuglia congiunta di ispettori della polizia federale e personale militare. Lo riporta il sito Derniere Heure. La notizia è stata confermata anche dal ministro dell'Interno belga Bernard Quintin.

«Questa mattina è avvenuto un arresto. Ciò dimostra che il rafforzamento dei pattugliamenti nelle stazioni ferroviarie con l'ausilio delle nostre forze armate è necessario e deve essere continuato, se non addirittura ampliato. È ciò che sto proponendo al governo», ha sottolineato il ministro.

Al momento, la procura di Bruxelles non ha rilasciato nessun commento e le motivazioni dell'uomo fermato - proveniente dalla Francia - sono oggetto di indagine.

Quello avvenuto in mattinata è l'ennesimo episodio di questo tipo con il quale personale militare e di polizia di Bruxelles ha dovuto fare i conti negli ultimi mesi. Per fronteggiarlo il governo federale belga ha lanciato l'operazione «Urban Shield», con circa 30 militari messi a disposizione della polizia per ragioni di sicurezza civile. Un contingente che, dopo le sette sparatorie avvenute in una settimana ad agosto, ha forzato il governo a dispiegare altri 500 agenti nelle zone ritenute più sensibili della capitale.

Tra gli avvenimenti più recenti di agosto, sei sparatorie nei comuni di Anderlecht, Saint-Gilles e Molenbeek e l'attacco al commissariato di Anderlecht da parte di una banda di uomini armati. Sempre nei comuni di Anderlecht e Molenbeek, a luglio, si sono verificate due sparatorie nell'arco di poche ore, riportando un ferito.

Per il momento, il bilancio totale delle vittime nella regione di Bruxelles nel 2026 è di 2 persone morte e 21 feriti; una situazione che, secondo il procuratore del re, Julien Moinil, si collega direttamente a guerre interne tra bande locali per il controllo dello spaccio di droga.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
bruxellescriminalità
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro
LIVE
LUGANO
10 ore
136
325

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri
LIVE
ZURIGO
1 gior
5
23

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale
LIVE
CANTONE
2 gior

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa
LIVE
CANTONE
1 gior
127
228

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi
LIVE
CANTONE
3 gior

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»
LIVE
CANTONE
1 gior

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto
LIVE
CANTONE
1 gior

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»
LIVE
CANTONE
1 gior
66
327

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta
LIVE
CANTONE
1 gior

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta

Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino
LIVE
CANTONE
7 ore
52
131

Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
22

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting
LIVE
VAUD
1 gior
59

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»
LIVE
ARGOVIA
1 gior

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente
LIVE
TENERO-CONTRA
2 gior
15
14

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»
LIVE
CANTONE
22 ore
19

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz
LIVE
MORCOTE
1 gior
11

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»

Su due ruote è una strada horror
LIVE
CANTONE
2 gior
14
46

Su due ruote è una strada horror

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»
LIVE
SVIZZERA/NEPAL
2 gior
42

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea
LIVE
LUGANO
2 gior
362

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea

17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete
LIVE
LUGANO
6 ore
74
124

17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche
LIVE
ZURIGO
3 gior
27
109

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto
LIVE
ARGOVIA
3 gior
46
68

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto

«Mi toccavano natiche e inguine, io molestato»
LIVE
CICLISMO
22 ore
12
42

«Mi toccavano natiche e inguine, io molestato»

Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, intercettati dagli agenti
LIVE
CANTONE
9 ore
18
92

Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, intercettati dagli agenti

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)
LIVE
NORVEGIA
2 gior

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga
LIVE
CANTONE
1 gior
2
46

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"
LIVE
CANTONE
3 gior

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
49
73

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING...ARNO
1 gior
32

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione
LIVE
LUGANO
1 gior
25
72

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume
LIVE
TANZANIA
19 ore
4
27

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»
LIVE
CANTONE
1 gior
21
95

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
2
22

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
5

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»

«Io che voglio ridare valore alla montagna»
LIVE
VALLEMAGGIA
1 gior
5
48

«Io che voglio ridare valore alla montagna»

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
27
9

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»

Altra partita, altri timori
LIVE
LUGANO
2 gior
54
80

Altra partita, altri timori

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»
LIVE
CANTONE
1 gior
21
67

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»

«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano»
LIVE
VAUD
16 ore
14
99

«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano»

La palla finisce nel lago, lui va a recuperarla e muore
LIVE
BERNA
1 gior

La palla finisce nel lago, lui va a recuperarla e muore

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
1 gior
53
183

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»
LIVE
MENDRISIO
3 gior
34
75

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»

Non buttate le vostre biciclette
LIVE
BELLINZONA
1 gior
19

Non buttate le vostre biciclette

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola
LIVE
CANTONE
1 gior
5
66

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole
LIVE
STATI UNITI
2 gior
1
13

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole

Entrate non dichiarate, la Lega dei Ticinesi: «Ora la procedura è completa»
LIVE
CANTONE
1 gior
32
67

Entrate non dichiarate, la Lega dei Ticinesi: «Ora la procedura è completa»

«Infantino ha approfittato della mia caduta»
LIVE
ZURIGO
2 gior
4
21

«Infantino ha approfittato della mia caduta»

Batte Wawrinka e denuncia le minacce di morte
LIVE
TENNIS
1 gior
2
10

Batte Wawrinka e denuncia le minacce di morte

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Tragedia nel lago di Como: muore annegato un altro turista
LIVE
ITALIA
3 ore
3

Tragedia nel lago di Como: muore annegato un altro turista

Domani Giorgia scavalcherà Silvio
LIVE
ITALIA
4 ore
8
30

Domani Giorgia scavalcherà Silvio

Furto di rame lungo la linea ferroviaria nel Comasco
LIVE
ITALIA
4 ore
1
13

Furto di rame lungo la linea ferroviaria nel Comasco

Hormuz, 40 navi cariche di petrolio scortate dagli USA
LIVE
MEDIO ORIENTE
5 ore
2
21

Hormuz, 40 navi cariche di petrolio scortate dagli USA

El Niño si intensifica... e non ci mollerà fino a febbraio
LIVE
MONDO
6 ore
6
40

El Niño si intensifica... e non ci mollerà fino a febbraio

Nestlé investe 310 milioni in Brasile
LIVE
BRASILE/SVIZZERA
7 ore
12

Nestlé investe 310 milioni in Brasile

3 morti e 7 feriti in una sparatoria a Minneapolis
LIVE
STATI UNITI
8 ore
1
6

3 morti e 7 feriti in una sparatoria a Minneapolis

L'Olanda sposta 86 tonnellate di oro: «Crescente instabilità geopolitica»
LIVE
OLANDA
16 ore
16
30

L'Olanda sposta 86 tonnellate di oro: «Crescente instabilità geopolitica»

Vannacci controcorrente: «Con Mosca servono rapporti distesi»
LIVE
ITALIA
17 ore
8
182

Vannacci controcorrente: «Con Mosca servono rapporti distesi»

Dietro i droni russi a Lipsia, un visto turistico italiano
LIVE
UE/RUSSIA
19 ore
6
29

Dietro i droni russi a Lipsia, un visto turistico italiano