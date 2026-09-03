ITALIA
Furto di rame lungo la linea ferroviaria nel Comasco
Interruzione del traffico ferroviario e servizi sostitutivi in seguito al danneggiamento degli impianti.
Depositphotos (Canopus)
Fonte Ats Ans
Furto di rame lungo la linea ferroviaria nel Comasco
Interruzione del traffico ferroviario e servizi sostitutivi in seguito al danneggiamento degli impianti.
COMO - Pesanti disagi per chi questa mattina ha tentato di muoversi in treno lungo la linea tra le stazioni di Milano Cadorna e Como lago. La circolazione è stata infatti soppressa tra Saronno e Fino Mornasco in conseguenza di un furto di cavi di rame che nel corso della notte ha provocato il danneggiamento degli impianti.
Trenord riferisce di aver attivato un servizio di autobus sostitutivi. Ritardi e disagi inevitabili anche dopo il progressivo ripristino del collegamento.
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