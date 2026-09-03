Tragedia sul lago di Como: muore annegato un altro turista

L'epilogo è stato però tragico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i soccorritori acquatici e un natante, mentre alcuni sommozzatori sono stati elitrasportati nella zona. Al termine delle ricerche, il corpo del 38enne è stato rinvenuto nelle acque del lago, ormai senza vita.

Alle operazioni di soccorso hanno preso parte anche la Guardia costiera e il personale del 118.