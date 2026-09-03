Tragedia sul lago di Como: muore annegato un altro turista
I soccorsi sono stati attivati tempestivamente ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
I soccorsi sono stati attivati tempestivamente ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
COMO - Un altro annegamento nelle acque del Lago di Como. Un turista russo di 38 anni è morto questa mattina a Nesso, in località Careno, dopo essersi tuffato nel lago senza più riemergere.
A lanciare tempestivamente l'allarme è stata la sua compagna. I due stavano nuotando insieme quando l'uomo ha improvvisamente iniziato ad avere difficoltà, fino a inabissarsi. Immediatamente sono quindi scattate le ricerche.
L'epilogo è stato però tragico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i soccorritori acquatici e un natante, mentre alcuni sommozzatori sono stati elitrasportati nella zona. Al termine delle ricerche, il corpo del 38enne è stato rinvenuto nelle acque del lago, ormai senza vita.
Alle operazioni di soccorso hanno preso parte anche la Guardia costiera e il personale del 118.