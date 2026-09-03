Parrucchieri, premiati i migliori neodiplomati del Cantone

Per l'AFC (attestato federale di capacità), Elena Tsygourova si è classificata al primo posto per la miglior media finale, con 5.4, seguita da Leila Isepponi con 5.3 e Nicole Zaru con 5.2. Tsygourova ha ottenuto anche il riconoscimento per il miglior lavoro pratico, con una valutazione di 5.6.