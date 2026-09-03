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Parrucchieri, premiati i migliori neodiplomati del Cantone

Riconoscimenti alle migliori medie finali e ai migliori lavori pratici tra i neodiplomati AFC e CFP del Cantone
Parrucchieri, premiati i migliori neodiplomati del Cantone
UBS
Fonte UBS
elaborata da Redazione
Parrucchieri, premiati i migliori neodiplomati del Cantone
Riconoscimenti alle migliori medie finali e ai migliori lavori pratici tra i neodiplomati AFC e CFP del Cantone

Il 31 agosto UBS ha premiato, per il 14esimo anno i migliori neo diplomati parrucchieri provenienti da diversi istituti scolastici del Cantone.

Per l'AFC (attestato federale di capacità), Elena Tsygourova si è classificata al primo posto per la miglior media finale, con 5.4, seguita da Leila Isepponi con 5.3 e Nicole Zaru con 5.2. Tsygourova ha ottenuto anche il riconoscimento per il miglior lavoro pratico, con una valutazione di 5.6.

Per il CFP (certificato federale di formazione pratica), Piero Gianola ha ottenuto la miglior media finale, pari a 5.0, mentre Jovana Jankovic si è distinta per il miglior lavoro pratico, con una valutazione di 5.3.

La premiazione indetta da Coiffure suisse Ticino è avvenuta in presenza di Raffaele De Rosa Consigliere di Stato, di Vito Lo Russo municipale di Bellinzona, di Davide Bianco presidente cantonale Coiffure Suisse Ticinoe di Patrick Rossetti responsabile filiale UBS Ascona.

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