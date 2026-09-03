Il capo clan non gli portava droga, ma formaggio e salame: la difesa chiede l'assoluzione

L'avvocato ha inoltre respinto quanto contenuto nell'atto d'accusa circa la partecipazione alle cosiddette «mangiate», incontri tra membri del clan, definendo questa ricostruzione priva di fondamento. Ha contestato anche l'ipotesi di consegne di droga dall'Italia: il capo clan avrebbe invece trasportato dalla Calabria al canton Argovia prodotti alimentari come formaggio e salame.

La difesa si è soffermata infine su un presunto progetto volto al riciclaggio di denaro tramite un conto in Liechtenstein. Per il difensore, non è vero che un ex banchiere avrebbe rifiutato di collaborare dopo aver riconosciuto la natura criminale dell'affare: sarebbe stato il suo assistito a tirarsi indietro una volta compresa l'illegalità delle transazione.