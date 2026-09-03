Dopo il velo, ora si discute di topless a lezione di nuoto

In una richiesta scritta al governo cantonale, Bienek richiama l'attenzione proprio sulle lezioni di nuoto, dove è comune che i ragazzi indossino pantaloncini e le ragazze il costume intero, anche se, secondo la consigliera, alcune ragazze sarebbero condizionate nella scelta per timore di molestie. Bienek chiede quindi al governo cantonale come venga garantita la neutralità di genere nei codici di abbigliamento delle scuole.



In particolare - e qui la provocazione destinata a far discutere - vuole sapere se durante le lezioni di nuoto le ragazze possano decidere autonomamente cosa indossare, compresa la possibilità di nuotare in topless, e come venga garantita in tal caso la loro protezione da eventuali aggressioni.

