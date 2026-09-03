Passeggiano nel bosco e trovano una donna impiccata

L'autopsia, eseguita il 26 agosto, non ha evidenziato l'intervento di terzi. «Il Ministero pubblico del Nord vodese è stato incaricato del caso e il 26 agosto 2026 è stata eseguita un'autopsia, le cui conclusioni indicano una morte per impiccagione e non evidenziano l'intervento di terzi», affermano le autorità francesi. Secondo l'analisi del DNA effettuata il 28 agosto, si tratta di un'infermiera di 44 anni. «Non aveva più dato sue notizie dal 31 maggio 2026 e la sua scomparsa era stata segnalata dal padre il 2 giugno 2026 alla gendarmeria di Les Hôpitaux-Neufs (25). Il suo veicolo era stato ritrovato il 4 giugno 2026 nella foresta di Jougne, non lontano dal confine svizzero».

Le autorità giudiziarie svizzere saranno ora contattate dal magistrato francese incaricato del caso, affinché venga trasmessa la documentazione relativa all'indagine condotta dopo il ritrovamento.