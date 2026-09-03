Abusi sessuali negli asili nidi: «Serve una lista nera per il personale»

Lo scopo è impedire che possano lavorare in altri Cantoni. Le scuole vengono informate tempestivamente di eventuali problemi in caso di impieghi multipli. Uno strumento analogo manca invece del tutto negli asili nido, dove invece sarebbe ancora più importante. Una lista centralizzata consentirebbe d'impedire agli educatori che hanno commesso abusi di trasferirsi in un altro Cantone senza che nessuno se ne accorga per trovare un nuovo impiego, si legge nella proposta.

Nella sua risposta, pubblicata oggi, il Consiglio federale propone di temporeggiare e respingere la mozione, ricordando che sta elaborando un rapporto esaustivo sugli abusi sessuali commessi ai danni di minori.