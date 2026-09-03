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Oltre un milione per sette orologi personalizzati: è il regalo di Sam Altman

L'acquirente è il fondatore dell'azienda di OpenAI. I sette pezzi esclusivi sono stati personalizzati con il logo di OpenAI, citazioni e riferimenti all'intelligenza artificiale
Oltre un milione per sette orologi personalizzati: è il regalo di Sam Altman
IMAGO/Anadolu Agency
Sam Altman ha fatto incidere sugli orologi delle scritte che richiamano il settore dell’IA. Gli orologi sono probabilmente destinati ai collaboratori.
di 20min.ch | Simon Misteli
Oltre un milione per sette orologi personalizzati: è il regalo di Sam Altman
L'acquirente è il fondatore dell'azienda di OpenAI. I sette pezzi esclusivi sono stati personalizzati con il logo di OpenAI, citazioni e riferimenti all'intelligenza artificiale

LA CHAUX-DE-FONDS - Secondo il «Wall Street Journal», Sam Altman, tra i co-fondatori dell'azienda di IA OpenAI, ha speso oltre un milione di dollari per un ordine di sette orologi svizzeri, probabilmente destinati ai suoi collaboratori.

Si tratta di esemplari speciali realizzati da Vanguart, produttore specializzato in creazioni su misura. Gli orologi si basano sul modello in titanio «Orb». Il valore esatto dell'ordine non è noto, ma il modello base costa già 180'000 dollari a pezzo.

L'utilizzo del linguaggio di programmazione
Gli orologi hanno un cinturino sportivo in caucciù e consentono di passare dalla carica automatica a quella manuale. L'ordine speciale prevedeva inoltre un design personalizzato con il marchio OpenAI e diversi dettagli distintivi. Tra questi figura una citazione attribuita ad Altman - «COMPUTE IS DESTINY» - incisa in lettere maiuscole attorno al rotore di ogni orologio. Sul pulsante della corona compare invece «SCALING», altro termine molto utilizzato nella Silicon Valley.

Sugli orologi compare anche il logo di OpenAI, mentre sul retro di ciascun esemplare è incisa la scritta «if AGI.aligned: deploy()», formulata nel linguaggio di programmazione Python. Secondo quanto riporta il WSJ, l'idea è stata suggerita da Axel Leuenberger, CEO e cofondatore di Vanguart. «Questo significa che l'IA deve essere utilizzata per scopi pacifici», ha spiegato al giornale Mehmet Koruturk, l'altro cofondatore e presidente del consiglio di amministrazione di Vanguart.

Meno di 200 orologi prodotti
Gli «Easter Eggs», cioè dettagli nascosti, sono un tratto distintivo dei design su misura di Vanguart, ha spiegato Koruturk. «Cerchiamo di inserire omaggi sottili che solo chi sa dove cercare può riconoscere.»

L'azienda è specializzata nella produzione di esemplari su misura e, secondo Koruturk, finora ne ha realizzati meno di 200. All'ordine di Altman hanno lavorato undici dipendenti, pari a un terzo dell'organico.

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