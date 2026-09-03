L'utilizzo del linguaggio di programmazione

Gli orologi hanno un cinturino sportivo in caucciù e consentono di passare dalla carica automatica a quella manuale. L'ordine speciale prevedeva inoltre un design personalizzato con il marchio OpenAI e diversi dettagli distintivi. Tra questi figura una citazione attribuita ad Altman - «COMPUTE IS DESTINY» - incisa in lettere maiuscole attorno al rotore di ogni orologio. Sul pulsante della corona compare invece «SCALING», altro termine molto utilizzato nella Silicon Valley.

Sugli orologi compare anche il logo di OpenAI, mentre sul retro di ciascun esemplare è incisa la scritta «if AGI.aligned: deploy()», formulata nel linguaggio di programmazione Python. Secondo quanto riporta il WSJ, l'idea è stata suggerita da Axel Leuenberger, CEO e cofondatore di Vanguart. «Questo significa che l'IA deve essere utilizzata per scopi pacifici», ha spiegato al giornale Mehmet Koruturk, l'altro cofondatore e presidente del consiglio di amministrazione di Vanguart.