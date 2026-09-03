Samedan decolla: via libera a 68,5 milioni per il nuovo aerodromo regionale

La tappa 2a prevede la sostituzione degli edifici aeroportuali e il rinnovo di infrastrutture rilevanti per l'esercizio. Gli interventi comprendono l'edificio d'esercizio, con il ristorante per i visitatori e il parco giochi, l'area di stazionamento e le aree di atterraggio per elicotteri. Il progetto interessa inoltre l'impianto di rifornimento, l'infrastruttura destinata ai servizi doganali e di sicurezza dei confini, i parcheggi, l'accesso e la recinzione intorno al sedime aeroportuale.

Il progetto aveva già ottenuto il sostegno della popolazione degli undici comuni dell'Engadina Alta che fanno parte dell'ente responsabile della società d'infrastrutture dell'aerodromo. Nella votazione popolare del 17 agosto 2025 erano stati approvati un credito d'impegno di 38 milioni di franchi, una promessa di garanzia per crediti contratti presso terzi per 20 milioni di franchi e una compensazione del rincaro futuro. La popolazione del Comune di St. Moritz aveva inoltre approvato un credito d'impegno di 5 milioni di franchi.