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Samedan decolla: via libera a 68,5 milioni per il nuovo aerodromo regionale

L’iniziativa, sostenuta anche dalla popolazione locale, mira a rafforzare i servizi e le strutture aeroportuali entro il 2031.
Samedan decolla: via libera a 68,5 milioni per il nuovo aerodromo regionale
Canton Grigioni
Fonte red
elaborata da Redazione
Samedan decolla: via libera a 68,5 milioni per il nuovo aerodromo regionale
L’iniziativa, sostenuta anche dalla popolazione locale, mira a rafforzare i servizi e le strutture aeroportuali entro il 2031.

SAMEDAN (GR) - Il Governo retico ha stanziato contributi cantonali e un mutuo federale per sostenere la seconda tappa del rinnovo dell'aerodromo regionale di Samedan, un progetto dal costo complessivo preventivato di circa 68,5 milioni di franchi e la cui realizzazione è prevista tra il 2026 e il 2031.

Nel quadro della «Nuova politica regionale della Confederazione (NPR), alla società d'infrastrutture dell'aerodromo regionale di Samedan è stato concesso un mutuo della Confederazione di 6 milioni di franchi per la tappa 2a dei lavori». In virtù della legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni, il Governo ha inoltre accordato un contributo cantonale di 4,61 milioni di franchi al titolo di «infrastrutture di rilevanza sistemica» e una prestazione equivalente al mutuo NPR pari complessivamente a 1,39 milioni di franchi.

La tappa 2a prevede la sostituzione degli edifici aeroportuali e il rinnovo di infrastrutture rilevanti per l'esercizio. Gli interventi comprendono l'edificio d'esercizio, con il ristorante per i visitatori e il parco giochi, l'area di stazionamento e le aree di atterraggio per elicotteri. Il progetto interessa inoltre l'impianto di rifornimento, l'infrastruttura destinata ai servizi doganali e di sicurezza dei confini, i parcheggi, l'accesso e la recinzione intorno al sedime aeroportuale.

Il progetto aveva già ottenuto il sostegno della popolazione degli undici comuni dell'Engadina Alta che fanno parte dell'ente responsabile della società d'infrastrutture dell'aerodromo. Nella votazione popolare del 17 agosto 2025 erano stati approvati un credito d'impegno di 38 milioni di franchi, una promessa di garanzia per crediti contratti presso terzi per 20 milioni di franchi e una compensazione del rincaro futuro. La popolazione del Comune di St. Moritz aveva inoltre approvato un credito d'impegno di 5 milioni di franchi.

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