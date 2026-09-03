Vaud
Calci, pugni e morsi, tutto pur di nutrire le anatre
L'uomo è stato condannato a 120 giorni di carcere senza condizionale.
Getty Images
Calci, pugni e morsi, tutto pur di nutrire le anatre
L'uomo è stato condannato a 120 giorni di carcere senza condizionale.
LOSANNA - Un saldatore sulla trentina amava così tanto nutrire le anatre che picchiava i passanti che avevano l'ardire di fargli notare che a Morges la cosa era vietata. In due occasioni, ad aprile e a giugno, ha così perso le staffe.
La prima volta ha dato un pugno in faccia a una donna, poi due calci nella schiena mentre era a terra, prima di gettare il suo telefono nel lago.
La seconda volta ha morso un uomo sulla guancia, poi sull'avambraccio, prima di afferrargli i testicoli e tirare forte.
Come riporta "24 Heures", è stato condannato a 120 giorni di carcere senza condizionale, a una pena pecuniaria di 900 franchi e a una multa di 300 franchi.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SVIZZERA