Säntis sotto osservazione: rischio crollo di 15mila metri cubi di roccia

Gli accertamenti successivi, condotti anche da geologi, hanno confermato il rischio di crollo: la caduta di pietre potrebbe raggiungere alcune aree della Schwägalp.

Secondo il Cantone, la massa a rischio è compresa tra 10'000 e 15'000 metri cubi. Nella zona potenzialmente pericolosa si trova in particolare la cava di ghiaia sopra Siebenhütten, la cui attività è stata sospesa con effetto immediato e il cui accesso è stato bloccato. Il sentiero ufficiale Schwägalp-Siebenhütten, invece, non rientra nell'area a rischio.