Poche patate in Svizzera

Il cattivo raccolto e il ricorso alle importazioni potrebbero ripercuotersi sui prezzi nei negozi. Non vi è tuttavia alcun rischio di penuria: le quantità disponibili sono sufficienti per l'industria e il consumo privato.

Swisspatat chiede tuttavia alla Confederazione di sostenere maggiormente le nuove tecnologie di selezione al fine di sviluppare varietà più resistenti, nonché di garantire un accesso sufficiente all'acqua. Secondo l'organizzazione, è necessario affrontare con maggiore determinazione gli effetti dei cambiamenti climatici.