Il Tribunale federale: «Nessun appiglio per rinviare l’espulsione»

Nell'ultima sentenza, emessa nel marzo 2025, l'etiope è stato condannato all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 20 anni. L'uomo, che non ha presentato ricorso contro la sentenza, durante l'udienza aveva dichiarato di essere nato in Etiopia nel 1974, ma di essere di origine eritrea e di non avere più alcun contatto con la sua famiglia nel Paese d'origine. Si trova in carcerazione amministrativa dal maggio 2025 e le autorità etiopi hanno rilasciato un lasciapassare a suo favore.

Il cittadino etiope ha chiesto il rinvio della sua espulsione penale, richiesta che gli è stata negata dalle autorità competenti, le quali hanno incaricato i servizi di polizia di eseguire l'espulsione. L'uomo ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale federale, adducendo in particolare la mancanza della cittadinanza etiope.