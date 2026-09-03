Oltre 500mila sigarette non dichiarate scoperte all'aeroporto di Zurigo
Si parla di 2'920 stecche. La spedizione, proveniente da Dubai e diretta in Gran Bretagna, è stata controllata nel settore merci.
Si parla di 2'920 stecche. La spedizione, proveniente da Dubai e diretta in Gran Bretagna, è stata controllata nel settore merci.
ZURIGO - Oltre mezzo milione di sigarette non dichiarate sono state scoperte alla fine di luglio nel settore merci dell'aeroporto di Zurigo. Erano nascoste in una spedizione dichiarata come "mobili per computer".
I doganieri hanno controllato un ordine proveniente da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e destinato alla Gran Bretagna, constatando che la merce conteneva in realtà 2'920 stecche di sigarette. Lo comunica oggi l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
In totale sono state sequestrate e distrutte 584'000 sigarette non dichiarate. L'UDSC ha inoltre aperto un'inchiesta penale.
Secondo il comunicato, i dazi doganali non pagati ammontano a 4'000 franchi. A questi si aggiungono 120'000 franchi di imposta sul tabacco e 17'000 franchi di IVA.