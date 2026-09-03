«Silenzioso, riservato», così i vicini del presunto killer di Aarau

La polizia sorveglia Montsevelier

Un residente ha dichiarato che per lui è difficile comprendere come il presunto assassino vivesse a soli 50 metri da casa sua e potesse eventualmente possedere armi. Suzanne, una vicina dello sparatore, ha dichiarato al portale 20 Minuten di essere rimasta scioccata. Ha descritto il 43enne come una persona molto riservata e tranquilla. «Viveva principalmente per sé, non partecipava alla via di paese». I vicini non sapevano nulla delle armi: «Ci ha sorpreso molto». Suzanne ha saputo solo mercoledì sera che il 43enne era il presunto colpevole di Aarau, dopo aver visto la porta d'ingresso sigillata.



Secondo il procuratore Christoph Rüedi, ci sono indizi che l’imputato possa soffrire di problemi di salute mentale. La procura, tuttavia, non dispone finora di informazioni confermate né di una diagnosi medica. Anche il movente resta poco chiaro, mentre non sono emersi indizi di un contesto estremista.