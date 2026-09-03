C'è aria di aggregazioni nel Locarnese
Minusio e Tenero-Contra verso l'inoltro dell'istanza, con il DI che auspica il coinvolgimento di Mergoscia per superare l'impasse che dura dal 2024. Locarno, Losone, Orselina e Brione sopra Minusio si prendono ancora del tempo
I Municipi Minusio e Tenero-Contra intenzionati a procedere verso l'istanza di aggregazione. E gli esecutivi di Locarno, Losone, Orselina e Brione sopra Minusio che hanno deciso di prendersi un po' di tempo per approfondire i possibili passi successivi. Insomma, nel Locarnese c'è una diffusa aria di aggregazione e il Dipartimento delle istituzioni, in una nota, si dice soddisfatto di questi sviluppi.
Le rispettive posizioni sono emerse in occasione dell’incontro tenutosi mercoledì 2 settembre 2026, tra la Sezione degli enti locali e i rappresentanti dei sette Comuni. In merito all'opportunità di "matrimonio" tra Minusio e Tenero-Contra, il Cantone auspica che possa aggiungersi anche quello di Mergoscia che si trova in gerenza ─ per l'impossibilità di costituire un Municipio a causa della mancanza di candidati ─ dal 1° giugno 2024.
«L’auspicio del Consiglio di Stato era che, già nel corso dell’attuale legislatura comunale, potesse delinearsi un Locarnese maggiormente coeso e istituzionalmente preparato ad affrontare le sfide future. La regione dispone di importanti qualità e potenzialità, ma deve rafforzare la propria capacità di pianificazione e di sviluppo, così da mantenere il passo con gli altri poli urbani del Cantone. La decisione di Minusio e Tenero-Contra rappresenta quindi un segnale concreto e viene pertanto accolta positivamente: un passo non scontato per il Locarnese che, seppur contenuto, va nella direzione auspicata», afferma il direttore del DI Norman Gobbi, citato nel comunicato.
Inoltre, DI «prende atto e rispetta anche la volontà degli altri Comuni di prendersi il tempo necessario per le proprie valutazioni, auspicando che il confronto avviato possa favorire ulteriori passi capaci di rafforzare la regione e la sua capacità progettuale».