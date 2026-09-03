Con la Lamborghini a 140 sull'80: confermato il sequestro dell'auto

Il giovane è recidivo

Il Tribunale federale ha tuttavia concluso che il sequestro è legittimo: la misura costituisce un mezzo appropriato e proporzionato per evitare qualsiasi futuro eccesso di velocità, come scrive il TF, che ha respinto il ricorso del patrigno e non è entrato nel merito di quello del figliastro.

Il giovane automobilista non era alla sua prima infrazione della legge sulla circolazione stradale, è stato sottolineato, elemento che gli era già valso una prognosi sfavorevole rispetto al rischio di recidiva.