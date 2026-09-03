UBS: «Le prospettive economiche migliorano considerevolmente
La grande banca corregge nettamente al rialzo la stima di crescita.
ZURIGO - UBS corregge nettamente al rialzo le stime sulla crescita dell'economia svizzera: gli esperti della maggiore banca elvetica prevedono che il prodotto interno lordo (Pil) - al netto dei grandi eventi sportivi - aumenterà dell'1,8% quest'anno, a fronte del +0,7% stimato in precedenza. Tenendo conto dello sport si arriverà al +2,2%.
Il pronostico relativo al 2027 viene per contro aumentato di poco, dal +1,4% al +1,5%, emerge da un'analisi diffusa oggi dall'istituto (intitolata: «Le prospettive economiche migliorano significativamente») dopo la pubblicazione dei dati sul Pil del secondo trimestre da parte della Segreteria di Stato dell'economia (Seco).
Al capitolo inflazione, il dato dello 0,8% relativo ad agosto diffuso oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) ha sorpreso gli analisti di UBS. Malgrado ciò gli esperti dell'istituto non vedono all'orizzonte un cambiamento fondamentale della dinamica dei prezzi: viene per tanto mantenuta la stima di un rincaro dello 0,6% sia per il 2026 che per il 2027.