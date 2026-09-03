Bilaterali III, i governi della Svizzera occidentale dicono «sì»

Dall'abbandono, nel 2021, dei negoziati sull'accordo quadro istituzionale, Bruxelles si è rifiutata di aggiornare alcune intese di accesso al mercato. L'evoluzione della legislazione europea può quindi comportare procedure e costi aggiuntivi per le aziende elvetiche dei settori interessati, osserva in una nota la CGSO.

Una situazione che rischia di peggiorare in assenza di un nuovo accordo. Ciò potrebbe in definitiva gravare sugli esportatori, ma anche sulle piccole e medie imprese (PMI) che lavorano per loro. Il pacchetto prevede la ripresa degli sviluppi del diritto europeo, pur mantenendo le procedure politiche svizzere e gli strumenti di democrazia diretta, evidenzia la Conferenza. È previsto anche un meccanismo per la risoluzione delle controversie tra Berna e Bruxelles. I Cantoni della Svizzera occidentale vedono in ciò un modo per offrire alle società maggiore sicurezza per i loro investimenti.