Bilaterali III, i governi della Svizzera occidentale dicono «sì»
La Conferenza riunita a Friborgo sostiene il pacchetto e sottolinea il bisogno di aggiornare regolarmente gli accordi esistenti con l'Ue
FRIBORGO - La Conferenza dei governi della Svizzera occidentale (CGSO) ha espresso oggi il proprio sostegno al nuovo pacchetto di accordi tra la Confederazione e l'Unione europea. Ritiene che la sua conclusione sia necessaria per garantire alle imprese elvetiche l'accesso a lungo termine al mercato continentale.
Riunitisi a Friborgo, i rappresentanti dei cantoni di Berna, Friborgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud e Vallese hanno sottolineato il bisogno di aggiornare regolarmente gli accordi esistenti con l'Ue. Il pacchetto noto come Bilaterali III è attualmente al vaglio del parlamento.
Dall'abbandono, nel 2021, dei negoziati sull'accordo quadro istituzionale, Bruxelles si è rifiutata di aggiornare alcune intese di accesso al mercato. L'evoluzione della legislazione europea può quindi comportare procedure e costi aggiuntivi per le aziende elvetiche dei settori interessati, osserva in una nota la CGSO.
Una situazione che rischia di peggiorare in assenza di un nuovo accordo. Ciò potrebbe in definitiva gravare sugli esportatori, ma anche sulle piccole e medie imprese (PMI) che lavorano per loro. Il pacchetto prevede la ripresa degli sviluppi del diritto europeo, pur mantenendo le procedure politiche svizzere e gli strumenti di democrazia diretta, evidenzia la Conferenza. È previsto anche un meccanismo per la risoluzione delle controversie tra Berna e Bruxelles. I Cantoni della Svizzera occidentale vedono in ciò un modo per offrire alle società maggiore sicurezza per i loro investimenti.
In sostanza, secondo la CGSO i Bilaterali III consolideranno l'approccio bilaterale con l'Ue. I governi rimarcano pure l'importanza della partecipazione a lungo termine per la Svizzera a programmi di ricerca come Orizzonte Europa.