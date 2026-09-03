Quando gli aggressori sono a loro volta bambini

Patricia ha affrontato quanto vissuto con la psicoterapia e, lo scorso anno, si è rivolta a Castagna. Ha inoltre cercato nuovamente Pascal D. per affrontarlo direttamente. Nei messaggi e nei vocali che le ha inviato, lui ha riconosciuto gli atti sessuali compiuti in passato. Per Patricia era importante «sentire dalla sua voce ciò che aveva fatto», per avere la certezza di non essersi immaginata quelle aggressioni.