Cerca di entrare in Svizzera con gioielli per due milioni di euro
Fermata una donna al valico di Iselle di Trasquera.
ISELLE DI TRASQUERA - Gioielli e orologi di noti marchi di lusso, per un valore di due milioni di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza durante un controllo doganale al valico stradale di Iselle di Trasquera, al confine italo-svizzero.
I finanzieri li hanno trovati nascosti all'interno di una borsa durante il controllo a un'auto di lusso in ingresso dalla Svizzera, riferisce la Guardia di finanza citata dall'adnkronos. Sulla base del loro valore commerciale, i dazi e l'IVA evasi sono stati quantificati in circa 500'000 euro ed è scattata la sanzione per contrabbando.
La proprietaria dei beni, al fine di estinguere la violazione penale e rientrare in possesso dei preziosi, ha versato con rata unica all'Erario tutte le somme dovute per diritti, interessi e sanzioni, ammontanti a quasi 600'000 euro.