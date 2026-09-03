Cerca di entrare in Svizzera con gioielli per due milioni di euro

I finanzieri li hanno trovati nascosti all'interno di una borsa durante il controllo a un'auto di lusso in ingresso dalla Svizzera, riferisce la Guardia di finanza citata dall'adnkronos. Sulla base del loro valore commerciale, i dazi e l'IVA evasi sono stati quantificati in circa 500'000 euro ed è scattata la sanzione per contrabbando.

La proprietaria dei beni, al fine di estinguere la violazione penale e rientrare in possesso dei preziosi, ha versato con rata unica all'Erario tutte le somme dovute per diritti, interessi e sanzioni, ammontanti a quasi 600'000 euro.