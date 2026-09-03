Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA/ITALIA

Cerca di entrare in Svizzera con gioielli per due milioni di euro

Fermata una donna al valico di Iselle di Trasquera.
Cerca di entrare in Svizzera con gioielli per due milioni di euro
Guardia di Finanza
Fonte Ats Akr
di Redazione
Cerca di entrare in Svizzera con gioielli per due milioni di euro
Fermata una donna al valico di Iselle di Trasquera.

ISELLE DI TRASQUERA - Gioielli e orologi di noti marchi di lusso, per un valore di due milioni di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza durante un controllo doganale al valico stradale di Iselle di Trasquera, al confine italo-svizzero.

I finanzieri li hanno trovati nascosti all'interno di una borsa durante il controllo a un'auto di lusso in ingresso dalla Svizzera, riferisce la Guardia di finanza citata dall'adnkronos. Sulla base del loro valore commerciale, i dazi e l'IVA evasi sono stati quantificati in circa 500'000 euro ed è scattata la sanzione per contrabbando.

La proprietaria dei beni, al fine di estinguere la violazione penale e rientrare in possesso dei preziosi, ha versato con rata unica all'Erario tutte le somme dovute per diritti, interessi e sanzioni, ammontanti a quasi 600'000 euro.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
contrabbandodoganagioielliguardia di finanzaorologisequestroSvizzeravalico di iselle
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi
LIVE
CANTONE
3 gior

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro
LIVE
LUGANO
8 ore
135
315

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri
LIVE
ZURIGO
1 gior
5
23

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale
LIVE
CANTONE
2 gior

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa
LIVE
CANTONE
22 ore
127
227

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»
LIVE
CANTONE
1 gior

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto
LIVE
CANTONE
1 gior

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»
LIVE
CANTONE
1 gior
66
328

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta
LIVE
CANTONE
1 gior

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta

Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino
LIVE
CANTONE
5 ore
52
128

Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto
LIVE
ARGOVIA
3 gior
46
69

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
22

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting
LIVE
VAUD
1 gior
60

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»
LIVE
ARGOVIA
23 ore

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente
LIVE
TENERO-CONTRA
2 gior
15
14

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»
LIVE
CANTONE
20 ore
19

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz
LIVE
MORCOTE
1 gior
11

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche
LIVE
ZURIGO
2 gior
27
109

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»

Su due ruote è una strada horror
LIVE
CANTONE
2 gior
14
46

Su due ruote è una strada horror

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»
LIVE
SVIZZERA/NEPAL
2 gior
42

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea
LIVE
LUGANO
2 gior
363

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"
LIVE
CANTONE
2 gior

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"

«Mi toccavano natiche e inguine, io molestato»
LIVE
CICLISMO
20 ore
12
41

«Mi toccavano natiche e inguine, io molestato»

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)
LIVE
NORVEGIA
2 gior

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga
LIVE
CANTONE
1 gior
2
46

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga

Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, intercettati dagli agenti
LIVE
CANTONE
7 ore
18
91

Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, intercettati dagli agenti

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
49
74

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING...ARNO
1 gior
33

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione
LIVE
LUGANO
1 gior
25
73

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»
LIVE
CANTONE
1 gior
21
96

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
2
22

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume
LIVE
TANZANIA
17 ore
4
26

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
5

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»

17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete
LIVE
LUGANO
4 ore
54
103

17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete

«Io che voglio ridare valore alla montagna»
LIVE
VALLEMAGGIA
1 gior
5
48

«Io che voglio ridare valore alla montagna»

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
27
9

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»
LIVE
MENDRISIO
3 gior
34
75

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»

Altra partita, altri timori
LIVE
LUGANO
2 gior
54
80

Altra partita, altri timori

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»
LIVE
CANTONE
1 gior
21
67

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»

Voleva rifarsi una vita in Svizzera
LIVE
ARGOVIA
3 gior
60
47

Voleva rifarsi una vita in Svizzera

«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano»
LIVE
VAUD
14 ore
13
96

«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano»

La palla finisce nel lago, lui va a recuperarla e muore
LIVE
BERNA
1 gior

La palla finisce nel lago, lui va a recuperarla e muore

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
1 gior
53
183

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola
LIVE
CANTONE
1 gior
5
67

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola

Non buttate le vostre biciclette
LIVE
BELLINZONA
1 gior
19

Non buttate le vostre biciclette

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole
LIVE
STATI UNITI
2 gior
1
13

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole

Entrate non dichiarate, la Lega dei Ticinesi: «Ora la procedura è completa»
LIVE
CANTONE
1 gior
32
67

Entrate non dichiarate, la Lega dei Ticinesi: «Ora la procedura è completa»

«Infantino ha approfittato della mia caduta»
LIVE
ZURIGO
2 gior
4
21

«Infantino ha approfittato della mia caduta»

Batte Wawrinka e denuncia le minacce di morte
LIVE
TENNIS
1 gior
2
10

Batte Wawrinka e denuncia le minacce di morte

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Passeggiano nel bosco e trovano una donna impiccata
LIVE
VAUD
15 min

Passeggiano nel bosco e trovano una donna impiccata

Nubifragio nel nord della Svizzera, danni per centinaia di milioni
LIVE
SVIZZERA
15 min

Nubifragio nel nord della Svizzera, danni per centinaia di milioni

Il Tribunale federale: «Nessun appiglio per rinviare l’espulsione»
LIVE
SVIZZERA
2 ore
9
23

Il Tribunale federale: «Nessun appiglio per rinviare l’espulsione»

«Silenzioso, riservato», così i vicini del presunto killer di Aarau
LIVE
ARGOVIA/GIURA
3 ore
7
4

«Silenzioso, riservato», così i vicini del presunto killer di Aarau

C'è aria di aggregazioni nel Locarnese
LIVE
CANTONE
3 ore
8

C'è aria di aggregazioni nel Locarnese

Oltre 500mila sigarette non dichiarate scoperte all'aeroporto di Zurigo
LIVE
SVIZZERA
3 ore
1
3

Oltre 500mila sigarette non dichiarate scoperte all'aeroporto di Zurigo

Il TARDOC sotto il tiro di medici di famiglia e dell'infanzia
LIVE
SVIZZERA
3 ore
2
5

Il TARDOC sotto il tiro di medici di famiglia e dell'infanzia

Abusi sessuali negli asili nidi: «Serve una lista nera per il personale»
LIVE
SVIZZERA
4 ore
9
12

Abusi sessuali negli asili nidi: «Serve una lista nera per il personale»

Säntis sotto osservazione: rischio crollo di 15mila metri cubi di roccia
LIVE
SVIZZERA
4 ore
8

Säntis sotto osservazione: rischio crollo di 15mila metri cubi di roccia

Poche patate in Svizzera
LIVE
SVIZZERA
4 ore
2
14

Poche patate in Svizzera