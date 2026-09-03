Nubifragio nel nord della Svizzera, danni per centinaia di milioni

Secondo MeteoSvizzera, in alcune località i chicchi di grandine hanno raggiunto un diametro di cinque centimetri, mentre nel canton Sciaffusa sono state misurate raffiche fino a 142 km/h. La bufera ha inoltre strappato cavi elettrici nei cantoni di Argovia e Zurigo.

Il maltempo ha avuto pesanti ripercussioni anche sull'aeroporto di Zurigo, dove i fulmini hanno imposto la sospensione delle operazioni sulle piste per ore. Numerosi voli sono stati cancellati e i ritardi hanno coinvolto oltre 10'000 passeggeri. Si registrano inoltre diversi feriti: nel canton Soletta una donna è rimasta gravemente ferita a causa di alberi sradicati e grandine.