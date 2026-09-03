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SVIZZERA

Nubifragio nel nord della Svizzera, danni per centinaia di milioni

Migliaia di veicoli colpiti dalla grandine. Le assicurazioni lo indicano come l'evento di questo tipo più distruttivo del 2026.
Nubifragio nel nord della Svizzera, danni per centinaia di milioni
Lettore 20 Minuten
Fonte Ats
di Redazione
Nubifragio nel nord della Svizzera, danni per centinaia di milioni
Migliaia di veicoli colpiti dalla grandine. Le assicurazioni lo indicano come l'evento di questo tipo più distruttivo del 2026.

ZURIGO - Il conto del violento nubifragio che venerdì mattina ha attraversato il nord della Svizzera potrebbe raggiungere centinaia di milioni di franchi. È quanto emerge dalle prime stime delle compagnie assicurative raccolte dall'agenzia Awp, che descrivono l'evento come il più distruttivo del 2026 causato dalla grandine.

Svizzera
Temporali e grandine nel nord della Svizzera: gravi danni e diversi feriti

La Mobiliare ha già ricevuto 18'000 richieste di risarcimento, di cui 14'300 per automobili danneggiate. Sono state segnalate anche cantine allagate e giardini devastati. Allianz Suisse conta oltre 11'000 sinistri automobilistici, mentre Helvetia ha ricevuto 11'500 segnalazioni, nel 90% dei casi relative a veicoli. Anche Axa e Generali confermano una forte ondata di richieste.

Le compagnie stanno predisponendo centri di consulenza drive-in per valutare i mezzi ancora circolanti. Decine di vetture sono state giudicate irreparabili e si registra inoltre una carenza di auto sostitutive. Helvetia e Allianz Suisse offrono contributi per il trasporto pubblico ai clienti rimasti senza mezzo. Danni ingenti sono stati segnalati anche a facciate, tetti e rivestimenti esterni degli edifici.

ZURIGO
Zurigo flagellata dal maltempo: il bilancio è di 60 feriti e 30 milioni di danni

Secondo MeteoSvizzera, in alcune località i chicchi di grandine hanno raggiunto un diametro di cinque centimetri, mentre nel canton Sciaffusa sono state misurate raffiche fino a 142 km/h. La bufera ha inoltre strappato cavi elettrici nei cantoni di Argovia e Zurigo.

Il maltempo ha avuto pesanti ripercussioni anche sull'aeroporto di Zurigo, dove i fulmini hanno imposto la sospensione delle operazioni sulle piste per ore. Numerosi voli sono stati cancellati e i ritardi hanno coinvolto oltre 10'000 passeggeri. Si registrano inoltre diversi feriti: nel canton Soletta una donna è rimasta gravemente ferita a causa di alberi sradicati e grandine.

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