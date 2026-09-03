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Allarme sul volo Swiss: cambio rotta e atterraggio di emergenza

L'aereo, partito da Zurigo e diretto negli Stati Uniti, ha cambiato rotta trasmettendo il codice 7700 e atterrando d'emergenza a St. Johns.
Allarme sul volo Swiss: cambio rotta e atterraggio di emergenza
Swiss
L’Airbus A330-343 avrebbe dovuto atterrare originariamente giovedì sera a New York.
di 20min.ch | Benedikt Hollenstein
Allarme sul volo Swiss: cambio rotta e atterraggio di emergenza
L'aereo, partito da Zurigo e diretto negli Stati Uniti, ha cambiato rotta trasmettendo il codice 7700 e atterrando d'emergenza a St. Johns.
Il volo, originariamente previsto in arrivo al JFK nella tarda serata di giovedì, è stato dirottato sull'isola canadese di Terranova, dove è già atterrato. Le ragioni del disguido comunicate da Swiss: «Emergenza medica tra i passeggeri».

ZURIGO/NEW YORK - Un volo Swissda Zurigo a New York è stato costretto a effettuare un atterraggio non previsto in Canada giovedì sera. I dati della piattaforma Flightradar24 mostrano che l'Airbus A330-343 era inizialmente diretto negli Stati Uniti come previsto.

Sopra l'Atlantico, l'equipaggio dell'LX14 ha improvvisamente trasmesso il codice del transponder 7700, che indica un'emergenza generale (può segnalare un guasto al motore, ma anche un'emergenza medica a bordo o un malfunzionamento tecnico). Prima di ciò, il velivolo sembrava già aver leggermente modificato la sua rotta per dirigersi verso l'isola canadese di Terranova.

Cosa garantisce un segnale di soccorso
Flightradar24 riferisce che il volo è stato dirottato all'aeroporto di St. Johns (Canada) dove l'aereo è atterrato poco dopo le 20:00 ora svizzera. Secondo le comunicazioni radio provenienti dal luogo dell'atterraggio, il personale medico è in stato di allerta a terra. «Un segnale di soccorso non significa automaticamente che ci sia un pericolo per i passeggeri o per l'aeromobile», ha spiegato il portavoce svizzero. «Tuttavia, in casi come questo, garantisce che il controllo del traffico aereo dia al volo la priorità necessaria e che il nostro equipaggio possa atterrare con il minor ritardo possibile. Allo stesso tempo, l'aeromobile viene evidenziato sui radar del controllo del traffico aereo ed è quindi chiaramente visibile a tutte le parti coinvolte».

«Emergenza medica»
In risposta a una richiesta di informazioni, Swiss ha dichiarato che il dirottamento è stato causato da un'emergenza medica tra i passeggeri. «Il passeggero interessato verrà sottoposto a cure mediche all'aeroporto di St. John's. L'aereo verrà quindi rifornito di carburante e il volo, con 234 passeggeri a bordo, proseguirà per New York il prima possibile», ha affermato un portavoce di Swiss.

flightradar24

Il precedente
Alla fine di agosto, il volo LX9 è stato costretto a un atterraggio di emergenza nelle Azzorre dopo che durante il tragitto era stato rilevato un odore chimico.

SVIZZERA
Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico

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