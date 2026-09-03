Allarme sul volo Swiss: cambio rotta e atterraggio di emergenza

Cosa garantisce un segnale di soccorso

Flightradar24 riferisce che il volo è stato dirottato all'aeroporto di St. Johns (Canada) dove l'aereo è atterrato poco dopo le 20:00 ora svizzera. Secondo le comunicazioni radio provenienti dal luogo dell'atterraggio, il personale medico è in stato di allerta a terra. «Un segnale di soccorso non significa automaticamente che ci sia un pericolo per i passeggeri o per l'aeromobile», ha spiegato il portavoce svizzero. «Tuttavia, in casi come questo, garantisce che il controllo del traffico aereo dia al volo la priorità necessaria e che il nostro equipaggio possa atterrare con il minor ritardo possibile. Allo stesso tempo, l'aeromobile viene evidenziato sui radar del controllo del traffico aereo ed è quindi chiaramente visibile a tutte le parti coinvolte».

«Emergenza medica»

In risposta a una richiesta di informazioni, Swiss ha dichiarato che il dirottamento è stato causato da un'emergenza medica tra i passeggeri. «Il passeggero interessato verrà sottoposto a cure mediche all'aeroporto di St. John's. L'aereo verrà quindi rifornito di carburante e il volo, con 234 passeggeri a bordo, proseguirà per New York il prima possibile», ha affermato un portavoce di Swiss.