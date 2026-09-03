Tragedia sul lavoro: camionista muore schiacciato da una gru

L'incidente è avvenuto verso le 17 nell'area aziendale dell'impresa per cui lavorava l'uomo. Mentre stava caricando una gru sul retro del suo camion, questa, per ragioni ancora da accertare, si è ribaltata e gli è caduta addosso. L'uomo è rimasto intrappolato tra la gru e la benna dell'escavatore.