Tragedia sul lavoro: camionista muore schiacciato da una gru
La procura indaga sulle cause del tragico ribaltamento avvenuto nell’area aziendale di Le Châble.
VAL DE BAGNES - Un incidente sul lavoro è costato la vita a un camionista nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 settembre a Le Châble. La vittima è un cittadino portoghese di 53 anni.
L'incidente è avvenuto verso le 17 nell'area aziendale dell'impresa per cui lavorava l'uomo. Mentre stava caricando una gru sul retro del suo camion, questa, per ragioni ancora da accertare, si è ribaltata e gli è caduta addosso. L'uomo è rimasto intrappolato tra la gru e la benna dell'escavatore.
Le persone presenti sono intervenute immediatamente per prestare i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo dei mezzi di emergenza. Nonostante i tentativi di soccorso, per il camionista non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.
Sul posto sono intervenuti la Polizia cantonale del Vallese, i soccorritori della KWRO 144, un elicottero di Air-Glaciers con equipaggio e medico, la Polizia comunale di Val de Bagnes e i vigili del fuoco «CSI des Combins».
La Procura ha avviato un'indagine per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.
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